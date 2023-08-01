卡努進逼逢「年度大潮」！氣象局預警：西部東北部防海水倒灌

▲年度天文大潮日期。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」進逼，北部今日受颱風影響有間歇性雨勢，明日起各地降雨機率都會提高，此外中央氣象局提醒，今明兩日受年度天文大潮影響，西南部沿海低窪區域地區，漲潮期間要注意海水倒灌、局部淹水等現象。

氣象局表示，本周適逢臺南、高雄、屏東、臺東、基隆北海岸、東北部沿海地區的年度天文大潮，今明兩日潮位最高，西南部沿海低窪區域地區在漲潮期間要注意海水倒灌、局部淹水等現象。

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氣象局提醒，各地年度大潮日期略有不同，花蓮至成功、淡海至嘉義、北臺南沿海以及七美發生日期約在8/31到9/4，這段時間西南部沿海潮位也會偏高，沿海低窪區域也須多加注意。



▲▼卡努颱風上午8時最新預測，暴風圈侵襲機率達到6成。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，氣象局預計今晚發布海上颱風警報，時間可能落在晚上八點半或十一點半，不過晚上八點半發警報的機率較高，至於陸警可能性也不完全排除，然而因為颱風偏轉角度、快慢都會影響是否發布陸警，因此仍難以評估發布陸警時間點。

今日起受到颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、北部一早就有雨，今日午後南部、各地山區也會有局部短暫雷陣雨，晚上連中部都有局部短暫雷陣雨。

明日到周五颱風影響，基隆北海岸、北部有短暫陣雨，中南部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲，周四東南部有焚風，天氣較為炎熱。周四、五颱風最為接近，北部、中南部山區有局部大雨。

周六到下周一颱風遠離，台灣受西南風影響，中南部有局部短暫雷陣雨，其他地區午後也會有雨。另今日起到周五沿海會有長浪發生。

▼未來天氣趨勢預測。（圖／氣象局）