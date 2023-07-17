「DNA檢測包打折」他好玩買來驗　毀了爸媽33年婚姻

▲男子好奇血統，趁打折買「DNA檢驗試劑」檢驗，結局讓爸媽離婚了。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

國外一名男子因為對家族譜系很感興趣，非常想了解自己的祖先的構成情況，因此趁網購平台打折時購買了2組DNA檢測試劑，一組自己檢測另一組寄給爸爸，不料意外挖出媽媽隱藏多年的秘密，讓他悲傷說，「我為了好玩驗DNA，卻毀了我爸媽33年的婚姻」。

根據Mirror報導，這位男子在美國知名論壇Reddit分享他的悲劇，他一直對家族譜系非常感興趣，也很想了解自己祖先的構成情況，並與已經檢驗過的朋友比較，「我趁（網路商城）打折的時候，為自己跟爸爸各買了一組（DNA）檢測試劑，幾天前我們收到了結果……」。

他表示，「我的媽媽從來不談論有關血緣或DNA的話題，所以我沒有告訴她這件事，我和父親拿到檢測試劑後，第一件事就是比較我們的祖先構成，結果我發現情況有點不對勁」。

他指出，他的爸爸有很強的英國與愛爾蘭血統，並混有一點法國人與德國人血統，而他的血統則源自斯堪地那維亞，其中與瑞典關係最為緊密，並混有一點法國、德國與義大利血統。

▲男子的媽媽坦承，兒子是別人的孩子。（圖／CFP）

他與爸爸最初對結果感到非常疑惑，直到檢驗了其他親人的DNA後，他才肯定自己跟爸爸確實沒血緣關係，這個結論讓他非常驚恐，他的爸爸則感到非常憤怒，甚至直接找媽媽當面對質。

男子的媽媽被爸爸逼問到一度情緒失控，並承認早就知道兒子是別人的孩子，甚至說出如果知道他們在進行DNA檢測的話，一定會嘗試阻止。男子悲傷說，他的爸媽目前正在協議離婚，「真的很糟糕，爸爸現在也想知道，我的2個弟弟妹妹是不是他的」、「我為了好玩驗DNA，毀了我爸媽33年的婚姻」。