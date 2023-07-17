　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「DNA檢測包打折」他好玩買來驗　毀了爸媽33年婚姻

▲▼夫妻淚崩。（圖／CFP）

▲男子好奇血統，趁打折買「DNA檢驗試劑」檢驗，結局讓爸媽離婚了。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

國外一名男子因為對家族譜系很感興趣，非常想了解自己的祖先的構成情況，因此趁網購平台打折時購買了2組DNA檢測試劑，一組自己檢測另一組寄給爸爸，不料意外挖出媽媽隱藏多年的秘密，讓他悲傷說，「我為了好玩驗DNA，卻毀了我爸媽33年的婚姻」。

根據Mirror報導，這位男子在美國知名論壇Reddit分享他的悲劇，他一直對家族譜系非常感興趣，也很想了解自己祖先的構成情況，並與已經檢驗過的朋友比較，「我趁（網路商城）打折的時候，為自己跟爸爸各買了一組（DNA）檢測試劑，幾天前我們收到了結果……」。

他表示，「我的媽媽從來不談論有關血緣或DNA的話題，所以我沒有告訴她這件事，我和父親拿到檢測試劑後，第一件事就是比較我們的祖先構成，結果我發現情況有點不對勁」。

他指出，他的爸爸有很強的英國與愛爾蘭血統，並混有一點法國人與德國人血統，而他的血統則源自斯堪地那維亞，其中與瑞典關係最為緊密，並混有一點法國、德國與義大利血統。

▲▼情侶吵架,夫妻吵架。（圖／CFP）

▲男子的媽媽坦承，兒子是別人的孩子。（圖／CFP）

他與爸爸最初對結果感到非常疑惑，直到檢驗了其他親人的DNA後，他才肯定自己跟爸爸確實沒血緣關係，這個結論讓他非常驚恐，他的爸爸則感到非常憤怒，甚至直接找媽媽當面對質。

男子的媽媽被爸爸逼問到一度情緒失控，並承認早就知道兒子是別人的孩子，甚至說出如果知道他們在進行DNA檢測的話，一定會嘗試阻止。男子悲傷說，他的爸媽目前正在協議離婚，「真的很糟糕，爸爸現在也想知道，我的2個弟弟妹妹是不是他的」、「我為了好玩驗DNA，毀了我爸媽33年的婚姻」。

ET快訊
LINE加入好友達上限！「刪除也沒用」　內行解法曝光
YouTuber「蒟蒻講幹話」死訊引熱議！老婆回應了
館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院回應了
李坤城兒曝爸「家用一毛不給」　揭弟弟因打工喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「DNA檢測包打折」他好玩買來驗　毀了爸媽33年婚姻

女美髮師「53歲當上空姐」今年73歲仍在職　鼓勵求職者勇敢追夢

首爾地鐵乘客狂吐！20歲鮮肉「彎腰擦嘔吐物」　認真背影感動15萬人

「整袋40萬現鈔」忘在後車廂蓋上　男直接開車鈔票滿天飛

尹錫悅突訪烏克蘭擴大軍援　宣布將提供「非致命性」裝備

佛州州長迪尚特爆「假救災之名」訓練民兵　部隊直接聽命於他

德國恐報廢2億劑新冠疫苗　1380億打水漂

27歲日男「新幹線上亮菜刀」！列車緊急靠站逮人　延誤28分鐘

日海水浴場「海豚出沒」！泳客肋骨被撞骨折　同天還有3人被咬傷

美史丹佛大學調查驚揭　交友App逾6成用戶「有戀愛對象或已婚」

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

「DNA檢測包打折」他好玩買來驗　毀了爸媽33年婚姻

女美髮師「53歲當上空姐」今年73歲仍在職　鼓勵求職者勇敢追夢

首爾地鐵乘客狂吐！20歲鮮肉「彎腰擦嘔吐物」　認真背影感動15萬人

「整袋40萬現鈔」忘在後車廂蓋上　男直接開車鈔票滿天飛

尹錫悅突訪烏克蘭擴大軍援　宣布將提供「非致命性」裝備

佛州州長迪尚特爆「假救災之名」訓練民兵　部隊直接聽命於他

德國恐報廢2億劑新冠疫苗　1380億打水漂

27歲日男「新幹線上亮菜刀」！列車緊急靠站逮人　延誤28分鐘

日海水浴場「海豚出沒」！泳客肋骨被撞骨折　同天還有3人被咬傷

美史丹佛大學調查驚揭　交友App逾6成用戶「有戀愛對象或已婚」

大樓住戶空拋「烤麵包機」墜地砸爛　騎士只差4步險遭爆頭

「DNA檢測包打折」他好玩買來驗　毀了爸媽33年婚姻

7月第一週「熱」破10萬年紀錄　專家：明年會更熱

抽中有望現賺6.6萬元！　閎康今日起開放申購、承銷價175元

太陽送「勵志哥」到馬刺換次輪籤　簽下220公分小寶兒

好市多「經典熟食」又上架了！女客回家秒嗑半盒　會員評價曝光

林宥嘉發文遭丁文琪吐槽「以為是長輩」　神回2字超撩：嗑到了！

不愧是韓國瑪丹娜！53歲嚴正化曬「超狂川字腹肌」釣出一排藍勾勾讚爆

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」　絕美現場曝光

17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

美髮師53歲拚轉職　成功當上空姐

鮮肉協助清地鐵嘔吐物　認真背影感動15萬人

格鬥妹KO對手　嗨到掀衣露奶

30歲抗癌網紅過世　丈夫發文證實

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

外國人「最宜居國家」台灣上榜

韓暴雨37人亡！公車打撈出9遺體

40萬忘在後車廂蓋上　男開車鈔票滿天飛

女師「辦公室激戰17歲學生」　綠帽尪目睹性愛現場

烏克蘭假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

他好玩驗DNA 　毀了爸媽33年婚姻

FBI查黑市　男子家中「藏40顆頭顱」

南韓擴大援烏力度　提供非致命性裝備

更多熱門

相關新聞

兒越看越帥⋯他怒驗DNA　全家毀了

兒越看越帥⋯他怒驗DNA　全家毀了

有些人會因為自卑感作祟，而做出令人意想不到的行為。一名人夫偶然看見老婆前任，發現對方是高富帥，條件相當不錯，結果回家後發覺兒子似乎越看越帥，因此偷偷跑去驗DNA，雖然鑑定報告顯示孩子是親生的，但也因為忘了做一件事，家庭破碎。

胎盤能吃嗎？名醫說話了　驚吐「是誰的肉」網秒嚇歪

胎盤能吃嗎？名醫說話了　驚吐「是誰的肉」網秒嚇歪

女兒長得不像老公　女崩潰沒外遇！真相曝光

女兒長得不像老公　女崩潰沒外遇！真相曝光

恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸

恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸

鄰居1句話心中瞬間警鈴大響…一驗DNA他綠炸！

鄰居1句話心中瞬間警鈴大響…一驗DNA他綠炸！

關鍵字：

血緣DNA

讀者迴響

熱門新聞

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

「蒟蒻講幹話」老婆今回應了：目前安好

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

好命女「7種手面相」大公開！

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

國道1號8車追撞事故　車流回堵2公里

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

顧客凌晨問「有芋圓嗎」！老闆回應3千人笑了

《歡樂智多星》收攤！胡瓜道歉「沒讓妳得主持人獎」　瑪莉亞淚崩

剛上完大夜班！護理師回家路上自撞亡

月經來暴痛到吐！女大生「淚求醫摘子宮」

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面