快訊／立院三讀修正《外役監條例》　貪污犯重大經濟犯不得遴選

▲立法院長游錫堃主持議事，敲下代表完成三讀程序的議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為回應社會對外役監淪為「權貴天堂」的質疑，立法院今（31日）三讀修正《外役監條例》部分條文，增訂多項進入外役監的消極要件，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪、妨害公務致重傷、強盜、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪、重大經濟犯罪遭判刑7年以上有期徒刑者，均不得被遴選進入外役監。

立法院今經表決，三讀修正《外役監條例》部分條文，這也是本次臨時會處理的最後一個重要議案。本次修法緣由是因去年8月明德外役監囚犯林信吾逃獄殺害2名員警，法務部為此於去年9月底提出修正草案，但還未完成立法程序，今年7月卻又爆出「夜店殺警案」囚犯易寶宏於外役監執行，致使輿論炸鍋，社會再度關注外役監遴選門檻的規定，經由朝野協商遂決定於臨時會快馬加鞕處理。

現行條文規定，參加外役監遴選的受刑人，必須符合3個條件，分別是受有期徒刑的執行逾2個月、符合相關累進處遇級別規定，以及有悛悔實據，身心健康適於外役作業。三讀條文則修正「積極要件」，明定需受徒刑的執行逾3分之1、累犯逾2分之1，以及1年內符合陳報假釋法定刑期。

此外，這次修法特別增加多個「消極要件」，大幅增列不得遴選的情形，三讀條文規定，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪，妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》、《人口販運防制法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《性侵害犯罪防治法》、《家庭暴力防治法》等特定犯罪均予以排除。

值得注意的是，三讀條文規範的消極要件也納入多項重大金融犯罪，包括犯《證券交易法》、《銀行法》、《金融控股公司法》、《票券金融管理法》、《信託業法》、《信用合作社法》、《保險法》、《農業金融法》、《證券投資信託及顧問法》，其最輕本刑為7年以上有期徒刑者，以及犯《貪污治罪條例》規範的利用職務機會詐取財物、公務員對職務上行為收受賄賂等罪，均不得被遴選進入外役監，不過，無犯罪所得或其屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵者，不在此限。

至於其他修法重點，三讀條文新增「回籠條款」的規定，外役監受刑人因違反返家探視規定情節重大，或受傷、罹患疾病致不適於外役監繼續執行，應由外役監報請法務部矯正署解送其他監獄執行。

另考量現行單以作業成績優良，作為得否准予受刑人返家探視的基準有所不足，三讀條文新增規定，受刑人在監行狀善良且無危害公共秩序、社會安全之虞，得許於例假日或紀念日返家探視，相關返家探視的條件、對象、次數、應遵行事項等辦法，由法務部定之。