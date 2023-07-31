好市多毒莓果補償挨批　消基會提團訟「請求3倍懲罰性賠償」

▲消基會批好市多毒莓果賠償方案誠意不足，將為消費者打團體訴訟。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年4月底美式賣場「好市多」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響約4.2萬會員，但好市多僅補償購買商品等值慰問金與500元檢測費。消基會今（31日）批評，好市多「退1賠1」補償，是不負責任的慰問措施，已組成團訟小組，將協助消費者打團體訴訟，請求健康權撫慰金每位2萬元，以及3倍的懲罰性賠償。

美式賣場「好市多」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響約4.2萬會員，5月11日賠償方案出爐，每人僅補償購買商品等值慰問金與500元檢測費用；後經行政院消保處介入，才擴大補償方案，消費者檢測費若超過500元就實支實付，未達到500元則仍給500元，同時納同住家人檢測費，並負擔確診者的民事賠償責任。

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消基會今舉行記者會指出，好市多以一個跨國性大企業長期受到台灣廣大消費者的支持，面對食安事件的解決方式，竟然如此不友善、無誠信，截至目前消基會與全台消保官已接到逾200件消費者申訴，好市多遲遲沒有善意回應，決定幫消費者提出團體訴訟，目前已組成團訟小組。

好市多團訟小組召集人陳智義指出，面對此樁重大食安事件，好市多有三大缺失。首先，今年3月美國就爆發A肝莓果產品，台灣好市多卻沒有預防性下架；其次，依據食安法規定，好市多在台設置14處據點，依據商業販售面積，應設置檢測機制，但業者並沒有自主的食安管理；最後，在補償方案部分，僅願意提供退費、商品等值金額的補償金，皆屬財產性的賠償。

陳智義進一步指出，除了財產上的賠償外，好市多還應該負擔身體健康的損害賠償，檢測結果只是外徵，問題莓果已經吃下肚，代表身體已經受到侵害，因此，將在團體訴訟請求好市多負擔消費者每人至少2萬元的健康權撫慰金；此外，針對好市多未提前預防性下架，食安管理重大缺失等，也將依消保法規定，再提出3倍的的懲罰性賠償金。

好市多團訟小組副召集人陳雅萍表示，目前已組成團訟小組，有9名律師擔任義務律師群，雖然打團訟官司要花費大量人力、物力，但有消保會、食藥署食安基金補助，呼籲消費者團結，一起爭取應得的消費者權益。即日起至8月20日受理收件，相關資訊可上網查詢。