空軍9架幻象戰機延壽評估　原廠過關「可再服役20年」

▲空軍表示，若法國原廠延壽評估通過，9架幻象雙座機服役時間「可再延長約20年」。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

幻象戰機已屆中壽期，空軍今天表示，空軍依機隊管理需求委託原廠延壽評估，預計民國115年7月完成，若評估沒問題，服役時間可再延長約20年；延壽對象非全機隊，僅9架雙座機，可延續飛行人力培養。

國軍三型主力戰機中的幻象戰機，駐防新竹空軍基地，主要負責北部空防，但自民國86年服役迄今已屆中壽期，且後勤保養、作業維持費亦高於其他機種，遭汰除的消息時有所聞。

空軍司令部傍晚表示，幻象服役迄今已屆中壽期，空軍依機隊管理需求委請法國原廠執行延壽評估；預算約新台幣1億5000萬元，預計115年7月評估完成，若評估檢測沒問題，幻象服役時間可再延長約20年。

軍方人士指出，這次僅針對幻象機隊中的9架「雙座機」進行延壽評估；另一名軍方人士則提到，雙座機在幻象機隊主要用於訓練新進飛官，因此使用時數較單座機高，在不久的將來將達飛行結構時數限制，因此透過延壽的方式強化其結構，以確保飛行員的訓練不間斷。

他也提到，雖然台灣對美採購66架F-16V（blk70），但受到國際大環境影響，會不會再次延宕「並非我方能控管」，若汰除幻象恐造成戰力及人才培育出現間隙，因此延壽幻象戰機不只是權宜之計，更是風險控管手段之一；至於外界提到幻象三高（修期高、價錢高、故障率高），軍方都有完備相關零附件，戰力無虞。

國防部在6月的記者會上曾指出，幻象妥善率等均符部頒標準，在對美軍購66架F-16V（Blk70）之初，就已將幻象機隊狀況納入考量，因此對防空作戰的需求上非嚴重問題，以目前狀況均能有效應對。

另外，幻象戰機近期也多批次進駐台東志航基地，以對應西南空域共機威脅，兼顧南北空域安全，代表軍方對幻象的重視程度；此外，空軍在108年1月時，出動8架幻象於新竹空軍基地實施「大象漫步」（Elephant walk），以象徵幻象戰機的戰力無虞，可有效守護領空安全。