空姐給滾燙熱水「害女友受傷」　航空公司1句回應他傻眼：全泡湯

▲男網友和女友的日本之旅泡湯。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「整件事情的處理方式都是非常官方！」一名男網友向《ETtoday新聞雲》投訴，女友在飛機上向空姐要溫水，結果不確定是語言不通還是誤會，對方直接給一杯「泡泡麵滾燙的熱水」，造成他們受傷。他指控，該航空公司處理方式很不負責，一定要他們提供就醫證明才願處理後續，導致「我們整趟行程都泡湯，結果回台灣才自行就診」。對此，被指控的樂桃航空回應，並無不處理。

男網友投訴時提及，他跟女友在飛機上向空姐要溫水，但不知道是語言不通或是誤會，對方直接給他們一杯「泡泡麵滾燙的熱水」，造成他們受傷。至於後續處理方式，「就要求我們提供就診紀錄證明，但是我們在日本當地求診一直吃閉門羹，打電話也沒辦法」。

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男網友透露，後來他們尋求該航空公司陪同就醫，但對方卻拒絕、說沒辦法陪同，只給他們醫院地址，要他們自行求診，「但是重點是就是沒辦法就診」。他還說，該航空公司唯一一次主動聯繫，就是了解大致情況，並叫他們去就醫、提供證明，後續才有辦法處理。

不過男網友直言，「我們當下非常無助，沒有辦法就醫，完全得不到幫助」，也因為這樣，兩人的日本之旅完全泡湯，只能回台灣自行就診。最後他也指控該航空公司，「整件事情的處理方式都是非常官方，尋求求助都只是推託我們沒辦法、我們只能怎樣」。

對於男網友指控，樂桃航空表示，旅客當時在機上使用自己瓶子，希望提供熱水，空服員提供熱水後，當下第一時間也有用英文提醒旅客「水很燙，要小心」，旅客也回答「OK」，之後旅客說被燙到，空服員在機上馬上提供冰敷協助。

樂桃航空指出，飛機一落地後，相關人員也詢問旅客是否需要協助就醫，當時旅客拒絕，人員再詢問是否要派人協助買藥，旅客也拒絕，過程相關人員還透過網路翻譯與旅客溝通，全程盡全力協助，因旅客拒絕協助就醫和買藥，因此也告知旅客後續在日本當地買藥若有單據提供，樂桃願意承擔醫藥費用。

樂桃強調，旅客在回程搭機返台時，相關人員也再度詢問是否需要協助就醫，旅客依舊拒絕，樂桃在過程中已盡全力協助旅客，並無不處理。