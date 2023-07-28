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機長教你如何選位！飛機上「最佳位置」在這　曝防暈機小撇步

▲▼機長教你如何選位！飛機上「最佳位置」在這　曝防暈機小撇步。（圖／TikTok／@jimmy_nicholson）

▲澳洲一名機師推薦飛機上的最佳位置。（圖／TikTok／@jimmy_nicholson）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名機師分享了飛機選位的技巧，引發網友熱議。他強調，如果容易暈機或是害怕顛簸的旅客，最好請地勤人員將你的位置安排在靠近機頭的位置，這樣可以有效減少不穩定氣流造成的搖晃。他甚至還拿出貓咪示範，可愛畫面已吸引14萬人次觀看。

根據《紐約郵報》報導，來自雪梨的機長尼柯爾森（Jimmy Nicholson）根據自己的專業建議，在TikTok上透露搭乘飛機時應該注意的地方。其中一支影片就介紹了如何選擇較穩定的座位。

尼柯爾森說，「如果你坐在飛機的前方，可以減少搖晃。但如果你坐在靠近機尾的座位，會比前面的座位更加顛簸。」他同時也舉起懷中的貓咪進行示範。他先是用貓模擬飛機在空中飛行的樣子，一邊甩著貓的尾巴與後腿，一邊說道，「飛機的後方更容易搖晃，但是前方搖晃程度明顯更輕微。」

他指出，「所以如果你害怕坐飛機，或是容易因為遇到不穩定氣流而暈機，最好選擇坐在飛機前方。」不過尼柯爾森也強調，雖然亂流會導致乘客暈機或是焦慮，但是通常並不危險， 所以不用害怕。

尼柯爾森也建議，容易在飛機顛簸時感到不舒服的旅客，可以找一個視覺參照物，例如看看窗外，盯著地平線。

@jimmy_nicholson Best place to sit on a plane if you hate turbulence #pilot #piloto #pilotsoftiktok #turbulence ♬ original sound - Jimmy Nicholson
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