「潮嬤」邢黃滿金辭世享壽88歲　粉絲不捨：一路好走

▲「潮嬤」邢黃滿金辭世，享壽88歲。（圖／翻攝自邢黃滿金臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網路紅人「邢黃滿金」有著超狂潮嬤的稱號，常在臉書上自拍分享近況，吸引21萬人追蹤。「邢黃滿金」的孫子31日透過粉專發文表示，邢黃滿金奶奶31日在家人陪同下功德圓滿，享壽88歲。

臉書粉專「邢黃滿金」31日發文表示，邢黃滿金奶奶31日在全家人的陪同下功德圓滿，奶奶可以好好平靜地休息了，「想說的話，在奶奶即將臨走之前，都有告訴奶奶了，想一起體驗的事，也都有好好的一起共渡且記錄下來不留遺憾，美好的記憶回首看依舊金喜滿滿！」

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「邢黃滿金」的孫子表示，不求擁有最完美的人生，但願閱歷最完整的一生，邢黃滿金奶奶享壽88歲，「願所有人，健康快樂，知足惜福，滿滿金喜」。

該文曝光後，許多粉絲不捨留言，「奶奶到天堂一樣開開心心」、「謝謝奶奶那些年給的歡樂」、「可愛的滿金奶奶❤，謝謝您~一路好走」、「奶奶 一路好走」、「每次看到滿金奶奶就想到我的奶奶，祝您一路好走喔」。