陸推出「擴大消費20條」　官員強調：不是掏空錢包

▲大陸內需不振，官方推出新政策擴大消費。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家發改委31日上午發布《關於恢復和擴大消費的措施》，盼能擴大內需，發揮消費對經濟發展的基礎性作用。發改委副主任李春臨下午更進一步強調，促進消費不是所謂的「掏空錢包」，而是幫助居民節約開支，買到物美價廉的商品。

李春臨在政策吹風會上提到，促消費政策不是所謂的「掏空錢包」或「透支需求」，恰恰相反，促消費政策的出發點是幫助居民節約開支，買到物美價廉的商品，買到更有科技含量、更符合需求的新產品、新服務，避免不法「套路」、假冒偽劣等產品。

李春臨指出，政府施策更有效、更惠民，老百姓消費和福利就能同步得到提升，「這次的舉措共有20條，希望通過優化政策和製度設計，進一步滿足居民消費需求，釋放消費潛力。」

另外，對於消費者對就業及收入預期悲觀的情況，李春臨說，就業是民生之本、收入是民生之源，就業和收入都是影響消費的重要因素，「持續擴大就業、促進居民增收，是提高居民消費能力、提升居民消費意願、釋放居民消費潛力的有效手段。」

李春臨強調，國家發改委將聚焦重點、精準施策、激發活力，落實就業優先政策，加強困難群體就業兜底幫扶，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，推動更多低收入群體邁入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群眾要素收入，多渠道增加城鄉居民財產性收入，推動居民收入增長與經濟增長基本同步，通過消費能力提升，提高居民消費意願。