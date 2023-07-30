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大陸 大陸焦點 特派現場

中國成年人50%以上屬於「超重肥胖」　減重醫師籲：建立完整手術體系

▲▼變胖10大原因。（圖／達志示意圖）

▲中國肥胖人數增加速度快。（圖／達志示意圖）

記者林郁婷／綜合報導

北京29日舉辦第二屆中國肥胖大會（COC2023），與會專家警告，中國肥胖人數越來越多，五成以上成年人屬於超重肥胖，並且肥胖人群增加的比例超過超重人群，這已經對全球經濟帶來負擔，預計到2030年，超重肥胖相關的衛生支出將佔全中國醫療費用總額約22%。

據《中新社》報導，中國肥胖大會由北京的國家消化系統疾病臨床醫學研究中心、北京醫師協會減重與代謝專科醫師分會及相關學術組織聯合舉辦，針對超過20個省市、2萬名患者進行分析，首次在會議上發布「減重與代謝外科」5年數據報告。

首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤指出，中國減重與代謝外科患者數量在2018至2021年間，達到第一個萬例，而2021至2022年馬上突破兩萬例，目前在發展中面臨2項挑戰，「一是如何促進優質醫療資源擴容和區域均衡佈局發展，二是如何提高臨床專科診療能力和醫療質量安全水平」。

張忠濤也呼籲，希望政府部門、衛生行政管理部門、各相關專業的醫生與肥胖患者能關注肥胖問題，並且與慈善基金會合作，為經濟能力較差、但又需要醫學減肥的病人，提供幫助和支持。

專家們都一致認為，身為獨立慢性疾病及其他眾多慢性疾病的重要致病因素之一，肥胖防治對於「健康中國」的建設意義重大。

北京協和醫院營養科教授陳偉則分享一些肥胖案例，「在我的門診當中，70%以上的患者BMI在30以上，並且這個胖度還在不斷增加，BMI50、60的越來越多」，近兩年門診的肥胖患者增多，大多是因胖生病或處於危險狀態。

北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬表示，中國的肥胖人群分布不均，由北向南呈現遞減趨勢，減重手術的實行量也有很大差距，「內陸地區及經濟欠發達地區不如沿海地區」，應建立一個完善的質量控制體系，透過培訓推廣至全中國，讓偏遠地區需要減重的患者能從中獲益。

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