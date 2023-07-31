台美姊妹校教師交流共備工作坊　嘉義市登場　

▲「2023年台美姊妹校教師交流共備工作坊-從嘉市出發」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2023年台美姊妹校教師交流共備工作坊-從嘉市出發」今(31)日在嘉義市精忠國小的舉辦，不僅代表著嘉義市政府對教育的高度重視，更彰顯了推動國際教育的決心。由市長黃敏惠主持會議，美國加州洪堡郡教育廳Colby James Smart副廳長、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中、美國在台協會高雄辦事處黃東偉（Thomas Wong）處長、中正大學馮展華校長及教育所鄭勝耀所長，Fulbright Taiwan學術交流基金會那原道執行長(線上參與)及嘉義市模擬聯合國發展協會理事長李錫津出席，透過與美國加州洪堡郡教育廳、Fulbright Taiwan學術交流基金會等國際教育機構的合作，共同研討、分享教學經驗，將學習不同國家的教育理念，提升專業素養，同時把學習成果轉化為更優質的教育資源，回饋給學生讓嘉義市的教育與國際接軌。

黃敏惠表示，嘉義市的教育秉持「人文第一，科技相佐，精緻創新，國際視野」的教育發展綱領，持續致力於接軌國際教育以及人文科技發展的創新，以跨學制、跨區域的方式共同為推動國際教育與交流努力。感謝中正大學中正大學教育所鄭勝耀所長與洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart的共同媒合，嘉義市與美國加州洪堡郡繼去年8月8日簽署教育合作備忘錄後，透過線上交流、共同討論，歷經長達1年的籌備，今日在洪堡郡25名教育參訪團以及嘉義市各校英語領域教師的共同參與下，正式啟動為期三天的「台美姊妹校教師交流共備工作坊」。

黃敏惠說明，此次共備工作坊將分別於嘉義市國際教育地方培力團任務學校的精忠國小與嘉義市英語教學資源中心的志航國小辦理，作為兩市展開教師共同培力與師生交換共學的起點，也象徵嘉義市願意擔任「為不同區域國家的人，手牽手，從嘉義市出發」學習領頭羊的角色。期許教師們成為希望工程師，透過交流共備工作坊相互學習，引領嘉義市的孩子們成為影響未來的人才，並著重在增能雙語教學素養與推動跨國文化理解學習兩個互為表裡的重要主題。雙方未來將持續強化並擴大現有的華語及英語學習計畫，並聯手推動嘉義市乃至於全台灣各縣市姊妹學校之間的國際議題，如SDGs或2050淨零碳排等適合師生交流共學的主題學習課程，透過雙向交流深化台美教師與學生的跨國友誼，進一步提升兩國教育合作倡議的國際夥伴關係。

洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart也以流暢中文表達與嘉義市教師共同交流的感想。他表示，很高興能代表洪堡郡教育廳造訪美麗且好客的城市-嘉義市，能與嘉義市教育團隊共同攜手，為打造下一世代更美好的教育未來和建立共同合作的體制而努力，備感榮幸。

今日一同與會見證嘉義市與洪堡郡台美姐妹校的交流。美國在台協會高雄辦事處黃東偉（Thomas Wong）處長表示，人與人的交流正是台美關係成長的基石，相信今日的交流共備工作坊不僅為嘉義市與洪堡郡的教育帶來成長養份，也讓台美的友誼更加緊密。

中正大學中正大學教育所鄭勝耀所長表示，這是台美在疫情後首次有機會邀請台美教師們共同坐下來，不僅針對教育相互交流，也交換台美教師雙方氣候變遷、SDGs等主題的想法，學生的視野取決於教育的行動，相信台美教師攜手拓展國際視野，學生的眼界也會跟著打開。

教育處長林立生表示，希望透過這三天的「2023年台美姊妹校教師交流共備工作坊-從嘉市出發」，成為嘉義市與洪堡郡教育倡議合作的里程碑，雙方教師首次面對面在教育領域建立系統性、制度化的合作，也是政府單位與民間力量跨領域同心協力的成果。嘉義市有信心、也有能力在推動國際教育和雙語學習扮演重要角色，為兩國師生提供自由、民主、多元的語言與文化學習環境。同時透過台美強化教育議題合作，持續深化台美夥伴關係及共同利益，增進雙方教育經驗與國際交流，協助中小學與洪堡郡中小學建立姊妹校鏈結，拓展更多國際交流與合作的機會。