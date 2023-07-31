簽愛心協議書認養「貓焦慮掉毛」　苗栗男2個月後退養要賠7萬

▲苗栗李姓男子認養貓，因飼養不良又退養，法院按協議書判他要賠愛媽7萬元。（示意圖／取自CC0圖庫）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗李姓男子向愛媽認養寵物貓「丸丸」，不久後愛媽就發現「丸丸」有不自然掉毛情形，還發現「丸丸」疑似遭到毆打，最後李男養了2個多月退養，由於當初雙方簽署的愛心認養協議書上，有「棄養或退養需賠款」等條款，愛媽拿出協議書提告，法官判李男需賠7萬元，並將寵物晶片飼主姓名更改為愛媽。

判決指出，李男去年3月24日認養寵物貓「丸丸」，並和愛媽簽署認養協議書，上面載名「貓受傷或罹病時，必請動物醫師給予醫療」、「認養之日起1個月內，本人同意貓咪結紮前，讓送養人不定期追蹤及飼養輔導」、「認養人如有傷害貓咪之言語與行為，送養人得將送養貓咪強制接回」等15條款，每個條款採累計罰則，違反一項需付1萬元違約金，以及「認養1個月內棄養或退費，認養人需付3萬元罰金；認養1個月至1年棄養或退養，認養人需付5萬元罰金；認養1年後棄養或退養，認養人需付10萬元罰金」。

不料李男第一次按協議傳3張「丸丸」近況照時，愛媽就發現「丸丸」身上有不自然的毛髮掉落，於是要求李男帶「丸丸」就醫，但李男卻百般推拖，到了5月底愛媽眼見「丸丸」情況加重，於是委託寵物協會志工帶「丸丸」就診。

經醫生診斷，認為「丸丸」因焦慮壓力大抓傷皮膚，愛媽詢問李男後，發現李男的父親疑似會毆打貓咪，李男也在同日退養，不過愛媽請求李男更改寵物晶片登記時，被李男置之不理，愛媽隨後依認養協議書提告求償。

苗栗地院審理，法官查看愛媽和李男的訊息對話、協議書內容等證據，判李男要賠愛媽7萬元，並將寵物晶片飼主姓名更改為愛媽。全案還可上訴。