有多少人希望政黨輪替？　游盈隆評「大概5成」：民怨四起該反省

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選為關鍵時刻，外界皆關注是否會政黨輪替，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆31日就在臉書發文表示，台灣社會內部不滿蔡政府和民進黨的力量已經大於支持的力量，但頂多接近五成，絕不可能六成，他也提到，蔡政府完全執政七年多，最後一年卻人心浮動、民怨四起、民心思變，從總統及以下各級決策官員和民意代表不該深自反省檢討嗎？

游盈隆指出，近十天常聽到或看到有人這麼說「台灣有六成的人希望政黨輪替」，他舉例，昨天到今天，鴻海創辦人郭台銘、國民黨立委曾銘宗、謝依鳳以及不少媒體人或名嘴都說過類似的話，這樣的不約而同或有志一同，他坦言，並不容易，講久了似乎就是真的，似乎成了某種通關密語，似乎就成了類似「太陽從東邊升起」那麼自然。

「但，那真的是事實嗎？」，游盈隆認為不是，大概只是依據網路民調，一般而言，網路民調無法精確推論母體，如果母體指的是全體台灣選民，那網路民調無法有效的、精確的推論母體，不管宣稱用什麼加權方法。但他提到，就他最近的觀察和研究發現顯示，台灣社會內部不滿蔡政府和民進黨的力量已經大於支持的力量，精確一點地說，頂多接近五成，絕不可能六成，因為，台灣還有很多人是政治絕緣體，對政治冷漠、沒興趣、不了解、也不想了解。

游盈隆直言，當在野黨異口同聲「台灣六成民意希望政黨輪替」，台灣明年就會政黨輪替嗎？他不以為然。他強調，政黨輪替是浩大的政治工程，不能單靠主觀的願望，更重要的是靠「政治的藝術」，將可能發生的事變成不可能，或將不可能發生的事變成可能，「所以，藍白能不能合？要怎麼合？就很重要。」

但游盈隆也表示，總統蔡英文領導的民進黨政府完全執政七年多，最後一年卻人心浮動、民怨四起、民心思變，從總統及以下各級決策官員和民意代表不該深自反省檢討嗎？