「國際事務是柯文哲弱項」　鄭運鵬談Vote White：自以為是世界觀

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨英文網站的標語「vote white，vote right」，被質疑和美國極右派種族訴求一致，引起議論，而黨籍立委賴香伶還在留言中標註美國前總統川普。對此，民進黨立委鄭運鵬31日表示，自以為是的世界觀，是井底之蛙的見識，遇到爭議就獨排眾議，是專制性格的表現，「這件事我不看英文對錯，看的是處理爭議的政治態度」。

鄭運鵬說，從政難免犯錯，尤其國際事務是民眾黨主席柯文哲的弱項，從市長時期嘲笑他國政要送手錶、接見外賓穿布鞋、拜訪日本政要回台後亂爆料，錯誤不勝枚舉，民眾黨的幕僚本來就要更謹慎才對。他說，「這次又是膝蓋反射式地遇到批評就東拉西扯，這是white或者right的態度嗎」？

鄭運鵬分享，自己過去擔任民進黨文宣部主任時，也犯過類似的錯誤，當時我推出一個活動叫「嗆聲世代」，表達即使我們身為執政黨，也鼓勵年輕朋友出來嗆聲，國家沒有不同的意見容易造成獨裁；而在宣傳廣告中，我用了幾位獨裁者的歷史圖像，從歷史教訓中要年輕世代勇於站出來。

鄭運鵬表示，這個廣告過了幾天被以色列和德國朋友注意到，他們認為，即使是以獨裁者的圖像來表達反對獨裁，但是以他們身為受害者的角度來看，這就是禁忌，他們表達強烈反對。他說，之後便親自到兩國代表處致歉，並將廣告下架，這個經驗讓他後來從政對每個議題都更加謹慎。

鄭運鵬指出，台灣沒有白人，但民眾黨的反應顯然與國際認知脫節，也太自我中心，「Vote white」不止代表投給白人，而是代表種族歧視，「vote right」的翻譯也一定是投給右派，這是國際政治常識，right在這裡翻譯成「正確」一定「不正確」。

鄭運鵬說，自以為是的世界觀，是井底之蛙的見識，遇到爭議就獨排眾議，是專制性格的表現。他相信民眾黨「vote white, vote right」這句標語一定不是網路海選，引起爭議後的政治反射動作也一定沒有公開透明的決策機制，他還是希望民眾黨從這次經驗後，心態可以更開闊，雖然講的公開透明從來沒有比其他政治領袖做得更多。

針對本次英文網站上寫「Vote White Vote Right」的爭議，民眾黨發言人林子宇31日上午出面受訪表示，起初網站是交給小編做圖片美編，而當時小編用意是想表達「支持白色力量是個正確選擇」，雖然台灣沒有白人至上主義概念，但近期有許多西方友人、網友給予建議，而民眾黨會從善如流，針對此部分先進行修改，剛好英文網站近期要做視覺內容整體翻修，所以就先將此篇圖文下架。

▼民眾黨英文官網惹議，目前也已下架。（圖／翻攝網站）

