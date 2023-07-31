昨晚10點就知謝典林將有動作　侯競辦發言人：還是有樂觀的成分

記者皮心瑀／台北報導

被視為「挺郭派」的國民黨彰化縣議長謝典林選在國民黨總統參選人侯友宜出發訪日時退黨，引來各界關注。侯友宜競辦發言人柳采葳說，她自己昨天晚上就有聽到消息，議長有他的決定還是暫時尊重，但謝典林的文章看下來還是有樂觀成分在。

▲謝典林、郭台銘。（圖／翻攝謝典林臉書）

謝典林日前陪鴻海創辦人郭台銘參拜廟宇，又與柯文哲同框，引發藍營議論。謝典林31日凌晨坦言，情感上已經無法與國民黨繼續並肩作戰，「本人謝典林，即日起退出中國國民黨」，拋出震撼彈，郭台銘則隨即留言致意，「唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將中華民國從戰爭邊緣拉回和平正軌，我們繼續一起努力」。

柳采葳於《POP搶先爆》說，對於謝典林的離開，非常遺憾，也很難過、傷心，她是昨天晚上差不多10點知道他會有動作，但也沒有太多反應時間，議長有他的決定還是暫時尊重，可是還是有樂觀成分在，因為謝典林寫說情感上面目前沒辦法跟國民黨站一起，而情感是可以化解的東西，「我們還是會讓大家看到我們想團結的心」。

至於外界認為謝典林退黨將掀起骨牌效應，柳采葳說，要擔心是應該的，要把這當警訊，要跟地方更多的聯繫，但會不會有骨牌效應，她不會有這麼嚴重的事情發生。

柳采葳指出，全代會有哪些議長沒去，狀態是什麼大家都知道，全代會之後雖然有雜音但小很多，都是比較聚焦在議長上，沒有再出現新的人，只是說這些雜音是還沒有辦法整合，可能因為郭台銘的動作他們有其他想法。

柳采葳也分析，郭台銘有可能會做到連署最後一步，但會不會登記是問號，他現在就是想給國民黨壓力。