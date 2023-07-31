　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港西貢鯨魚「翻肚」身亡　生前兩周遭觀光船「天天圍觀」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港西貢海域7月中發現鯨魚蹤跡，鯨魚的行蹤就一直受到關注，幾乎每天都有觀光船出海賞鯨。不過，7月31日卻傳出鯨魚死亡的消息，從流傳的影片及照片中可以發現，鯨魚已經「翻肚」，漂在海面上沒有動靜，不像之前會不停游動。

香港警方證實，上午10時46分接獲報案，在西貢牛尾洲南面發現一具鯨屍，水警及漁護署職員已前往調查。

發現鯨魚翻肚的船家更指出，鯨魚疑似遭到船隻螺旋槳擊傷，內臟都從體內跑出來了。

▼香港西貢海域本月中發現鯨魚蹤跡。（圖／翻攝香港漁護署）

▲▼香港西貢海域發現鯨魚蹤跡。（圖／翻攝香港漁護署）

▲▼香港西貢海域發現鯨魚蹤跡。（圖／翻攝香港漁護署）

西貢海域7月13日發現鯨魚的蹤跡之後，幾乎每天都有人租觀光船前往賞鯨，社交媒體上也湧現了大量遊客拍下的賞鯨照。

賞鯨也造成了不少亂象，其中又以觀光船太過靠近鯨魚最令人憂心。同時，還有人在鯨魚的背部發現疑似遭船隻螺旋槳擊中的傷痕，但無法確定是否為最近新受的傷。

由於亂象不斷，香港政務司司長日前還特別在臉書發文，呼籲民眾不要搭船出海「追鯨」，置鯨魚的安全於不顧，「如果大家在進行水上活動時發現鯨魚在附近出沒，應該與牠保持距離，並減慢船速。」

香港漁護署也為此派員加強巡邏，並在西貢碼頭等地方勸告民眾不要出海賞鯨，也提醒民眾在水上發現鯨魚出沒時，必須保持距離，並減慢船速，及留意個人安全，以免發生意外。

▼觀光船出海賞鯨。（圖／翻攝香港漁護署）

▲▼香港西貢海域發現鯨魚蹤跡。（圖／翻攝香港漁護署）

ET快訊
日本妹穿比基尼熱舞　「上下狂晃」144萬人看暈
快訊／台中當街砍人！女頭部多處刀傷　邊逃邊喊救命
快訊／新北國王3人離隊　連發Thank You
快訊／補齊最後拼圖！《性騷法》三讀修正　權勢性騷最重關3年
丁特吃澎湖1500元燒烤批：狗都不吃　史丹利吃一口秒吐
快訊／鋼鐵人狂「Thank You」　多人離隊
5歲男童餐廳走道狂奔　摔進滾燙湯鍋
屁孩「臭鞋放超商鮮食櫃」炫耀　遭求償100萬哭慘了
LIVE／謝典林宣布退黨！時間竟是郭台銘選的　卡努最快明發海
快訊／AI股遭血洗！　緯創、廣達帶頭跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「杜蘇芮」殘餘環流北上　陸持續發布「暴雨紅色預警」

盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

香港西貢鯨魚「翻肚」身亡　生前兩周遭觀光船「天天圍觀」

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳「踹爆脾臟」致重傷二級

苗條應召女落網「真實性別是男的」！當晚已有3人「男上加男」

陸最美逃犯「舊照神似林青霞」！逃亡24年驚人現況曝

景區拒絕避雨「反勸換位思考」　引爆遊客怒火：你來站外面試試

看好中國股市　高盛：「戰術性反彈窗口」已打開

主人呼喚拿衛生紙　柴犬「3進廁所」後淡定轉身：就是不給妳！

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

「杜蘇芮」殘餘環流北上　陸持續發布「暴雨紅色預警」

盤點大陸四4大無人區「暗藏殺機」　進去容易出來難！

香港西貢鯨魚「翻肚」身亡　生前兩周遭觀光船「天天圍觀」

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳「踹爆脾臟」致重傷二級

苗條應召女落網「真實性別是男的」！當晚已有3人「男上加男」

陸最美逃犯「舊照神似林青霞」！逃亡24年驚人現況曝

景區拒絕避雨「反勸換位思考」　引爆遊客怒火：你來站外面試試

看好中國股市　高盛：「戰術性反彈窗口」已打開

主人呼喚拿衛生紙　柴犬「3進廁所」後淡定轉身：就是不給妳！

精品投資可獲利女子險匯款　郵局通報組詐

心疼愛妻生小孩！大馬老闆當眾獎勵「法拉利」　出手超闊綽

Terry騙妻去開會「其實跟她看夜景」　羅美玲冷回：反正房子是我名字

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！　他爆難受：電話都不接

臨終不一定要在醫院！「居家安寧」擬放寬　患者可在家打嗎啡

阿迷趴金曲棒球夜　鐵粉金曲情歌江美琪打頭陣

快訊／鋼鐵人後場雙星獲肯定　陳又瑋、王律翔確定提前續約

「11代HONDA Civic」台灣今年配額賣光光！800輛完售　配額爭取中

天合聯盟的手提行李計算器　標示跨航轉機手提行李限額

影／賴清德憶7年前台南大地震　愛犬Luke這舉動藏洋蔥

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

苗條應召女性別竟是男的！當晚3人男上加男

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳踹爆脾臟

陸最美逃犯「逃亡24年」現況曝！

主人呼喚拿紙　柴犬「3進廁所」後轉身：就是不給！

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

景區拒避雨「反勸換位思考」　遊客怒：你站外面試試

陸女大生錄取名校！起床通知書被撕爛

短裙妹當街「狂賞19巴掌」！男子仍緊抓手不放

救內需　陸推出「恢復和擴大消費」20條

高盛：中國股市「戰術性反彈窗口」已打開

戈壁建玻璃溫室「沙漠變黃金」

他疑妻出軌「脫衣抽打」　警：夫妻正常爭執

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

沙漠裝萬面反光鏡　敦煌塔柱「集熱發電」

更多熱門

相關新聞

李家超被美禁參加APEC　陸方：強烈不滿

李家超被美禁參加APEC　陸方：強烈不滿

美國《華盛頓郵報》27日報導，華府已決定禁止香港特首李家超出席11月在舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。對此，中國大陸外交部發言人毛寧28日表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

國泰航空父親節推香港、東南亞、澳洲14個熱門航點優惠

國泰航空父親節推香港、東南亞、澳洲14個熱門航點優惠

李家超傳被美禁出席APEC　港府回應

李家超傳被美禁出席APEC　港府回應

香港小紅書玩家錯把粉色鯨魚當海豚 近距離打卡挨批「傷鯨兇手」

香港小紅書玩家錯把粉色鯨魚當海豚 近距離打卡挨批「傷鯨兇手」

仙氣女司機現身！他搭公車巧遇本尊震驚了

仙氣女司機現身！他搭公車巧遇本尊震驚了

關鍵字：

香港鯨魚西貢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

蔡依林前男友罕見現身！

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面