香港西貢鯨魚「翻肚」身亡　生前兩周遭觀光船「天天圍觀」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港西貢海域7月中發現鯨魚蹤跡，鯨魚的行蹤就一直受到關注，幾乎每天都有觀光船出海賞鯨。不過，7月31日卻傳出鯨魚死亡的消息，從流傳的影片及照片中可以發現，鯨魚已經「翻肚」，漂在海面上沒有動靜，不像之前會不停游動。

香港警方證實，上午10時46分接獲報案，在西貢牛尾洲南面發現一具鯨屍，水警及漁護署職員已前往調查。

發現鯨魚翻肚的船家更指出，鯨魚疑似遭到船隻螺旋槳擊傷，內臟都從體內跑出來了。

▼香港西貢海域本月中發現鯨魚蹤跡。（圖／翻攝香港漁護署）



西貢海域7月13日發現鯨魚的蹤跡之後，幾乎每天都有人租觀光船前往賞鯨，社交媒體上也湧現了大量遊客拍下的賞鯨照。

賞鯨也造成了不少亂象，其中又以觀光船太過靠近鯨魚最令人憂心。同時，還有人在鯨魚的背部發現疑似遭船隻螺旋槳擊中的傷痕，但無法確定是否為最近新受的傷。

由於亂象不斷，香港政務司司長日前還特別在臉書發文，呼籲民眾不要搭船出海「追鯨」，置鯨魚的安全於不顧，「如果大家在進行水上活動時發現鯨魚在附近出沒，應該與牠保持距離，並減慢船速。」

香港漁護署也為此派員加強巡邏，並在西貢碼頭等地方勸告民眾不要出海賞鯨，也提醒民眾在水上發現鯨魚出沒時，必須保持距離，並減慢船速，及留意個人安全，以免發生意外。

▼觀光船出海賞鯨。（圖／翻攝香港漁護署）

