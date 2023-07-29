暴雨狂襲中台灣！台中、彰化「水淹小腿肚」　路樹砸毀休旅車

▲台中多處馬路、騎樓積水。（圖／翻攝自Facebook／江肇國，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今天(29日)各地水氣、雲量仍多，天氣不穩定，西半部午後雷陣雨接近傍晚發展較強烈，中央氣象局也針對12縣市發布豪大雨特報。對此，台中市議員江肇國指出，台中中、西、東、南區在今天的大雨中造成一些積水災情，甚至傳出有路樹倒塌，直至晚間雨勢仍未停歇，提醒民眾注意。

中央氣象局晚間7點55分針對12縣市發布豪大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣地區有局部大雨或豪雨，花蓮、台東山區及新竹、南投、嘉義、台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

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其中，台中市區有多處傳出淹水災情，不少路段積水達小腿肚高度，太原路二段、梅川西路路口更有路樹倒塌砸毀休旅車事故，甚至在豐原區北陽、南陽里一帶還傳出停電，造成3919戶受影響。目前台中市府已開設水災災害三級應變中心待命中。

另外，今天最大時雨量發生在彰化市86毫米，彰化不少路段也有淹水情形，彰南路往南投方向，道路整個積水約1000公尺，現場有一名老阿伯跌倒，擦挫傷送醫，另外台鳳路口至300巷口約500公尺也積水，警方已在現場管制，提醒民眾小心通行。

▼彰化市淹水，一名老阿伯跌倒送醫。（圖／警方提供）