郭董知道他要退黨！謝典林不想讓姊姊為難：八仙過海各顯神威　

▲郭台銘彰化與議長謝典林同框。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會議長謝典林今（31）日凌晨透過臉書宣布退出國民黨，值得注意的是臉書貼文最末的日期寫的是7月24日，剛好是謝典林缺席國民黨全代會的隔天，由於他向來被視為「挺郭派」，顯然未出席全代會，就已做好退黨的打算；繼南投縣議長何勝豐之後，謝典林成為第二個退黨的藍營挺郭議長，上午他也針對退黨做相關說明。

謝典林發文後，引發政壇大震動，顯然這篇po文已經在心中醞釀很久，至今天凌晨公開退黨，也卸下心中重石，今天上午他在底下留言「不好意思半夜驚擾大家，昨天上台北跟好友李晉良醫師，欣賞羅志祥 SHOW的演唱會，精彩！」，隨即引來郭台銘留言「謝議長，黨籍或許不再，但是黨魂永存！唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將中華民國從戰爭邊緣拉回和平正軌，我們繼續一起努力」。

今天上午謝典林接受電訪時表示，發布之前一星期就要退黨，因為不想讓姊姊（謝衣鳳）難做人，也不想故意犯規、讓大家罵，所以先退出國民黨，自己比較好做事情。

謝典林接著指出，「姊姊是中常委、又是副秘書長、又是彰化縣黨部主委，也是黨國大老，不要讓她難做，其實退黨也是很掙扎、現在退出也是很無奈，為了她好做事情，我也好做事情，八仙過海、各顯神威。」

謝典林強調，「退黨不是來自壓力」，是想大家好好做事，兄弟爬山各自努力 ，也不想有東西拖住你，他說郭董知道他要退黨，但不要在他出國前退，要在上飛機後才退」，至於退黨有跟侯辦聯絡嗎？他說，「都長這麼大了、又不是小baby，做事情還要問別人，反正就當一個普通黨退黨，我爸媽我姊事先都不知情。」