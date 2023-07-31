卡努雨區擴大時間曝　中南部一路下到周末

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周三、周四台灣受到卡努颱風外圍風場影響，迎風側範圍擴大至西部，都將有短暫陣雨機會；周三下半天隨著颱風進入東海活動後，將逐漸帶動西南季風往台灣附近增強，一旦這樣的環境建立，可能會一路延續至周末或下周前期，導致中南部將進入一段天氣不太穩定且多雨的環境。

林孝儒指出，預測卡努未來受副熱帶高壓導引，將以中度颱風等級朝著西北方向前進，各國預測路徑上在前期較有共識地顯示，周四以前颱風將慢慢進入琉球群島南方海面，往日本那霸一帶靠近後進入東海。

▼卡努持續發展中。 （圖／翻攝彭啟明臉書）

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林孝儒說，但預報路徑後期在周五、周六颱風進入東海後，就要再觀察後續副熱帶高壓的強度發展，是否夠強勢使颱風趨向中國浙江一帶登陸；抑或是副高勢力減弱，導致後續颱風往北轉趨向日本，仍存在一定的變數。

林孝儒提到，而綜觀上未來卡努進入東海後的位置，仍距台灣有一定的距離，雖然無法完全排除發布颱風警報的可能，但至少目前來看發布海警的機率仍是較低的，這兩天颱風往北的幅度亦是觀察海警機率的關鍵期。

▼卡努海警機率低。（圖／翻攝彭啟明臉書）



林孝儒分析，今天、周二卡努將慢慢進入琉球群島南方海面，往日本那霸靠近，台灣附近逐漸轉為東北風環境，迎風面的北部開始有短暫陣雨機會；而背風面的中南部、東部，午後則受熱對流發展有短暫陣雨或雷雨機會，尤其山區仍有較旺盛的雷雨發生機會。

林孝儒提醒，周三、周四預測颱風將進入東海往西北方移動，台灣受到颱風外圍風場影響，更轉北至西北風影響，迎風側範圍擴大至西部，都將有短暫陣雨機會；而雖然說颱風仍有一定的距離，降雨影響有限，但中北部山區受到地形抬升作用影響，降雨相較之下會多一些，是不排除有局部大雨的機會。

林孝儒表示，此外，要留意的是現在可以看到南海上的西南季風，往太平洋延伸至卡努颱風的南側，也因此快的話，周三下半天隨著颱風進入東海活動後，將逐漸帶動西南季風往台灣附近增強，一旦這樣的環境建立，可能會一路延續至周末或下周前期，導致轉為迎風面的中南部，將進入一段天氣不太穩定且多雨的環境，亦不排除有較大雨勢的發生機會，這幾天可持續留意預報變化。

▼周三迎風面降雨擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

