　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡努雨區擴大時間曝　中南部一路下到周末

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周三、周四台灣受到卡努颱風外圍風場影響，迎風側範圍擴大至西部，都將有短暫陣雨機會；周三下半天隨著颱風進入東海活動後，將逐漸帶動西南季風往台灣附近增強，一旦這樣的環境建立，可能會一路延續至周末或下周前期，導致中南部將進入一段天氣不太穩定且多雨的環境。

林孝儒指出，預測卡努未來受副熱帶高壓導引，將以中度颱風等級朝著西北方向前進，各國預測路徑上在前期較有共識地顯示，周四以前颱風將慢慢進入琉球群島南方海面，往日本那霸一帶靠近後進入東海。

▼卡努持續發展中。 （圖／翻攝彭啟明臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝彭啟明臉書）

林孝儒說，但預報路徑後期在周五、周六颱風進入東海後，就要再觀察後續副熱帶高壓的強度發展，是否夠強勢使颱風趨向中國浙江一帶登陸；抑或是副高勢力減弱，導致後續颱風往北轉趨向日本，仍存在一定的變數。

林孝儒提到，而綜觀上未來卡努進入東海後的位置，仍距台灣有一定的距離，雖然無法完全排除發布颱風警報的可能，但至少目前來看發布海警的機率仍是較低的，這兩天颱風往北的幅度亦是觀察海警機率的關鍵期。

▼卡努海警機率低。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

林孝儒分析，今天、周二卡努將慢慢進入琉球群島南方海面，往日本那霸靠近，台灣附近逐漸轉為東北風環境，迎風面的北部開始有短暫陣雨機會；而背風面的中南部、東部，午後則受熱對流發展有短暫陣雨或雷雨機會，尤其山區仍有較旺盛的雷雨發生機會。

林孝儒提醒，周三、周四預測颱風將進入東海往西北方移動，台灣受到颱風外圍風場影響，更轉北至西北風影響，迎風側範圍擴大至西部，都將有短暫陣雨機會；而雖然說颱風仍有一定的距離，降雨影響有限，但中北部山區受到地形抬升作用影響，降雨相較之下會多一些，是不排除有局部大雨的機會。

林孝儒表示，此外，要留意的是現在可以看到南海上的西南季風，往太平洋延伸至卡努颱風的南側，也因此快的話，周三下半天隨著颱風進入東海活動後，將逐漸帶動西南季風往台灣附近增強，一旦這樣的環境建立，可能會一路延續至周末或下周前期，導致轉為迎風面的中南部，將進入一段天氣不太穩定且多雨的環境，亦不排除有較大雨勢的發生機會，這幾天可持續留意預報變化。

▼周三迎風面降雨擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
三所大學明起停招！　1120名學生需安置
A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼
朱海君有動作了？　小紅老師嗆爆NONO揭官司進度
羅志祥成功要件「就是不要臉」　網揭低谷爬起2關鍵：越踩越強
卡努變數增　「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」
334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳
重機騎士「麗寶賽車場」賽道體驗　轉彎自撞牆壁身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私校倒閉潮「校地成肥肉」　教團籲快修法：落實公平的「公私併」

三所大學明起停招「上千名學生需安置」　教職員工可正常領薪

卡努雨區擴大時間曝　中南部一路下到周末

卡努變數增　「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

他喜宴玩遊戲獲600元紅包　新郎家人稱「包錯」討回400元

卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

快訊／00:44北部海域規模4.2極淺層地震　最大震度2級

碩士DJ書店蹲下選購「書單曝光」！這一本要價破9千

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

周華健任《好聲音》導師回味經典　敬潘瑋柏.薛之謙.Henry代表作

私校倒閉潮「校地成肥肉」　教團籲快修法：落實公平的「公私併」

三所大學明起停招「上千名學生需安置」　教職員工可正常領薪

卡努雨區擴大時間曝　中南部一路下到周末

卡努變數增　「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

他喜宴玩遊戲獲600元紅包　新郎家人稱「包錯」討回400元

卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

快訊／00:44北部海域規模4.2極淺層地震　最大震度2級

碩士DJ書店蹲下選購「書單曝光」！這一本要價破9千

假的！民眾收「水費欠繳將停水」簡訊　台水急澄清

瘋電影／奧本海默　原子彈之父的現世報

睡不著「一直看時間」更慘！醫激推5方法　好眠到天亮

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短　消防人員冒險搶救

iPhone 15 Pro爆12大亮點　台積電A17晶片助陣

基輔宣布開始與華府諮商　加入北約前提供安全擔保

失智預防調整作息生活習慣　有效延緩退化速度

私校倒閉潮「校地成肥肉」　教團籲快修法：落實公平的「公私併」

普丁心腹：烏軍若反攻成功　俄將無可避免動用核武

賣擱卡！無聲掛斷、騷擾、酒空誤撥　南投119單日47%無故撥打

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

老闆最愛4星座！　超級旺公司

卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：排休了

餐廳座位藏「潛規則」他見1幕愣：全台男人的默契

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

卡努「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

7歲孩宜蘭童玩節受傷　眼角濺血

即／00:44北部海域規模4.2極淺層地震

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

離家10年⋯癌末女吐露：怕來不及跟爸媽和好

更多熱門

相關新聞

卡努「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

卡努「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

氣象粉專表示，中度颱風卡努路徑變數有增大趨勢，「在台灣北方卡太久，對中、南部而言並非是好事。」

卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

大雷雨連轟1小時！國家警報大響

大雷雨連轟1小時！國家警報大響

關鍵字：

氣象氣象雲林孝儒颱風

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

老闆最愛4星座！　超級旺公司

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面