颱風預報「為何圈越畫越大？」　超多人都搞錯！氣象局解密

▲颱風卡努周二晚上到周四離台最近。（圖／氣象局）

記者周亭瑋／綜合報導

中颱卡努持續逼近長大，明後兩天離台灣最近，有機會發布海上警報，全台降雨機率也逐漸增加。就有網友看到颱風路徑後，不解求問「為何圓圈逐漸放大？」事實上，中央氣象局之前就曾做出解答，表示圓圈範圍越大，代表不確定性越大。

一名網友在PTT發文直呼，「一直不太懂，為什麼颱風預測路徑，是從預測起始點中心尖點開始，畫一個一邊尖一邊逐漸放大的圓。」無獨有偶，也有不少人在網上發問，「為什麼颱風都要越畫越大？」「我之前以為是颱風半徑」。

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▲網友好奇發問。（圖／翻攝自PTT）

其實，中央氣象局之前就解釋道，「颱風路徑潛勢圖」中的圓圈並不代表暴風圈大小，而是颱風中心未來1-3天內可能通過的區域，機率為70%；所謂的「潛勢圖」是機率的概念，潛勢指得是預估走向。

氣象局還提到，「有明確的氣流導引颱風，紅圈就會很小。反之亦然​。對我們而言，颱風路徑的變化性很大，動輒數十公里的漂移，即可能有登陸、擦邊，甚至單純水氣增多。對防災準備而言，請記得​只要紅圈碰到台灣，就要開始密切注意預報的變化，但不是一看到紅圈碰觸，就馬上蓋棺定論這回的路徑喔，當紅圈逐漸縮小，影響範圍就逐漸明朗。」

▲圓圈範圍越大，代表不確定性越大。（圖／翻攝自臉書／報天氣 -中央氣象局）