賽車場老鳥魂斷賽道！R6騎士「無法回正」自撞亡　車友湧入道別

▲一名朱姓男子在麗寶賽車場自撞，經搶救仍不幸身亡。（圖／民眾提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市麗寶賽車場昨（30）日10時許發生一起死亡案，一名45歲朱男參加活動下賽道騎乘，卻在過了T6彎道後無法回正，撞上T7彎道，經搶救後仍不治身亡。透過死者朱男臉書可看出，熱愛騎車的他幾乎每星期都會到麗寶賽車場報到，滿滿都是車友幫他留下的照片身影，許多友人得知消息，紛紛到事發當天「最後一篇」貼文哀悼。

▲▼朱男車輛受損嚴重，自撞處能看出有許多撞擊痕跡。（圖／民眾提供）



據了解，朱男家住新竹，熱愛騎車的他，幾乎每星期都開車到台中麗寶賽車場騎車，常常參與場區內的各種賽車活動，昨日一早也在臉書打卡，開心發文準備騎車。他所騎乘的大型重機為Yamaha R6，要價約60萬起跳，愛車的他也會加以改裝，整輛車相當特別，朱男所穿戴的安全帽、賽車防摔衣也相當齊全，均是專業騎士等級。

大甲警分局初步調查，30日10時55分接獲通報，報案人在麗寶賽車場攝影，發現騎乘大型重機的朱男在過了T6彎道後，因不明原因無法回正，撞擊T7彎道護欄，趕緊通報警消，由救護車送往大甲李綜合醫院急救，朱男到院前已無生命跡象，經搶救仍於11時28分宣布死亡。

經查，朱男參加的活動為「絕影賽道日」，活動均在賽車場內舉行，並未延伸至場外道路，當日參加人數約91人，警方也帶回主辦單位負責人、發現人、園區以及朱男家屬製作筆錄，後續報請司法相驗，釐清朱男死因。