吃保健品中毒亡！她誤信「卡痛葉」療效喪命　美法官判賠3.4億元

▲女子服用卡痛葉保健食品後，不幸中毒身亡。（圖／翻攝臉書Krystal Anne Talavera、kratomdistro.com）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名女子深信卡痛葉（Kratom）療效，服用其萃取物製成的保健食品後，卻不幸中毒身亡，家屬憤而提出不當致死聯邦訴訟。27日，西棕櫚灘巡迴法官唐納德（Donald Middlebrooks）裁定，保健食品銷售業者Kratom Distro必須向死者家屬賠償1100萬美元（約新台幣3.4億元）。

衛報等外媒報導，2021年6月，39歲的克莉絲托（Krystal Talavera）被發現倒臥客廳、失去意識，旁邊有個馬克杯，裡面裝著她從Kratom Distro購買的卡痛葉保健食品Space Dust。儘管她被緊急送醫，依然宣告不治。

根據驗屍結果，克莉絲托死於「急性帽柱木鹼（mitragynine）中毒」，而那正是卡痛葉的主要成分。報告指出，「高濃度的帽柱木鹼會產生類鴉片效果，例如呼吸衰竭」。

▲克莉絲托家庭美滿，死前一天才參加大兒子的畢業典禮。（圖／翻攝臉書Krystal Anne Talavera）



死者大兒子德文（Devin Filippelli）透露，母親幾年前在朋友介紹下開始服用卡痛葉產品，深信這些都是「安全且天然的膳食補充劑」。他希望這起案例可以讓人們注意到卡痛葉的危險，「我很感謝法官的裁決，但再多錢都沒辦法把我母親帶回來，或者麻痺我的痛苦」。

死者家屬律師威廉姆斯（Tamara Williams）26日聲明，「這個1100萬美元的判決，應該對卡痛葉產業敲響警鐘，讓他們警惕這種危險且不受監管的物質。全國各地有很多家庭親身體會到，卡痛葉是會成癮甚至致命的。」

Kratom Distro負責人尚恩（Sean Michael Harder）29日受訪時表示，他對判決結果不予置評，但未透露是否尋求上訴。據悉，這是一場缺席判決（Default judgment），意味著被告在先前的訴訟之中，沒有為自己辯護。

▲Kratom Distro仍在販售卡痛葉相關產品。（圖／翻攝kratomdistro.com）

卡痛是一種原生在東南亞的熱帶植物，學名為Mitragyna speciosa，葉中含有帽柱木鹼等成分，具有類似鴉片的鎮靜與刺激效果，服用可能導致嘔吐、心跳過快、意識混亂、血壓升高等不良反應，不僅非常容易成癮，攝入過量也會致死。

2016年，美國緝毒署（DEA）對卡痛葉產品實施嚴格管制，卻立刻引發強烈公眾反彈，只好撤除銷售禁令，但美國食藥署（FDA）仍強烈警告卡痛藥可能造成的安全及成癮風險，並且支持進行更多研究，以了解「這種物質與其成分」。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，2016年7月至2017年12月期間，在所有的用藥過量致死案例之中，多達153名死者體內的卡痛葉檢驗呈陽性反應。