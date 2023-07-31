畫框藏毒！加拿大「高品質大麻花」空運來台　嫌拒捕狂飆仍被逮

▲嫌犯跨國合作，將加拿大大麻花磚偽裝成壁畫藝術品包裹空運來台。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

保三總隊日前偵破一起毒品走私案，以巫姓主嫌為首的販毒集團與加拿大販毒集團合作，將5.6公斤的的高品質大麻花磚夾藏在壁畫框內，偽裝成藝術品包裹，警方獲報後，陸續於高雄、台中逮獲3名犯嫌，全案訊後移送偵辦。

保三總大第二大隊5月中接獲關務署通報，一個從加拿大空運來台的壁畫藝術品包裹，裏頭竟夾藏二級毒品大麻花5.6公斤，警方組成專案小組，並清查包裹進口資料，進一步跟監蒐證，發現一名25歲歐姓嫌犯涉有重嫌。

▲▼歐姓嫌犯拒捕還開車衝撞路邊車輛，逃逸過程還將包裹丟包。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲歐姓嫌犯開車北上逃亡，警方在交流道前將他圍捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方見時機成熟，5月23日動員到新興區一家咖啡店進行緝捕，不過過程中歐姓嫌犯拒捕，甚至開車衝撞路人車輛，更把車子開進小巷弄裡，把裝有毒品的包裹丟進草叢內，接著又一路飆往交流道方向，打算北上展開逃亡。

專案小組也緊跟在後，在交流道前就將歐姓嫌犯攔下，以優勢警力將他圍捕到案。初步調查，發現歐嫌只是第一層人頭領取毒品包裹，警方再向上溯源，偷過科技偵查掌握幕後主嫌，6月即北上到台中拘捕41歲巫姓主嫌以及38歲洪姓嫌犯到案。

▲▼員警割開壁畫包裝，裡面藏大麻花磚。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，加拿大是大麻合法化國家，以巫姓主嫌為首的販毒集團為賺取暴利，與加拿大販毒集團合作，將加拿大高品質大麻花夾藏在空運郵包內走私來台，並設下層層斷點，先由第一層人頭領取毒品包裹，確認安全無虞後，再另約時間碰面接貨。

全案共緝捕販毒集團3名成員到案，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。