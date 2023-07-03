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摺疊機熱潮再起？從大螢幕到小摺疊　西門町看出Z世代的手機變化

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google） 

▲Google首款摺疊機Pixel Fold。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

記者張家瑋／綜合報導

折疊機在近幾年如雨後春筍般出現，但超紅的摺疊機到底都是哪些族群在使用？台灣第一個用摺疊機的藝人是誰？全新Podcast節目《娜你知道嗎》首集中，主持人莫娜就分享了摺疊機的市況和未來發展。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂摺疊機現況。

最近幾年，各大手機廠商紛紛推出自己的摺疊機，像是三星、華為、Motorola、小米，甚至連Google也加入了這個戰局。其實，摺疊機的概念早在2011年就已經出現，但當時因技術不夠成熟，沒有推出市場，直到2019年，三星發表了第一款摺疊手機Galaxy Fold，開啟了摺疊機的新時代。而天后蔡依林成為台灣第一位由正式管道拿到三星摺疊手機的使用者，其照片在社交媒體上曝光後，引發了摺疊機的熱潮。從那時起，其他廠商也紛紛跟進，推出自家的摺疊機產品。

摺疊手機可分成折疊式和翻轉式兩種類型。折疊式的摺疊機像是三星的Galaxy Z Fold系列和Google的Pixel Fold，通常有內外兩個螢幕，可以展開成平板電腦使用。翻轉式的摺疊機則像是三星的Galaxy Z Flip系列和Motorola的Razr系列，將一般手機大小的螢幕折成一半，更加小巧可愛。這些摺疊機的出現，滿足了使用者對於大螢幕、新鮮感和多功能性的需求。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▼莫娜分享在西門町看到的摺疊機現況。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

莫娜也進一步分享了在西門町的摺疊機現況。她觀察到的使用者有高中生、大學生和社會人士，摺疊機的小體積能夠滿足女生的喜歡揹小包包的需求，這種便利性讓摺疊機在女性用戶中相對受歡迎。

莫娜在節目最後總結，儘管摺疊機受到部分使用者的青睞，但相對價格較高、耐用性和保固還不夠好、應用支援尚不完善等因素，限制了摺疊機在市場上的普及程度。不過，莫娜相信摺疊機是很有潛力的產品，不是完全取代智慧型手機，但能夠成為智慧型手機的一種新的選擇。

《娜你知道嗎》是集合了3C科技、流行與生活的話題，每周一都會有新的內容上架，歡迎大家收聽與分享我們的Podcast節目，讓更多人知道《娜你知道嗎》。

 ►聽Podcast《娜你知道嗎》搞懂科技新知

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