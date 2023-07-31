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大陸 大陸焦點 特派現場

高燒1週沒好轉！少女竟罹患「接吻病」　醫警告：肝功能恐受損

少女持續1周高燒不退，才發現患有感染性疾病「接吻病」。（示意圖／PIXABAY）

▲少女持續1周高燒不退，才發現患有感染性疾病「接吻病」。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸一名少女日前連續發燒了一星期，儘管入院吊了點滴治療仍不見任何改善，後來深入診治後才發現，原來她感染了「傳染性單核細胞增多症」，即為俗稱的「接吻病」，導致頸部、腋下等處淋巴腫大，喉嚨痛、高燒不退，而經過醫院感染科對症治療，患者恢復狀況良好。

根據陸媒《現代快報》的報導，居住在蘇州的一名少女原先因高燒、喉嚨腫痛而到醫院吊點滴，但持續將近一周都未見好轉，之後轉至蘇州市第五人民醫院感染科就診，醫生檢查發現少女頸部、腋下等淋巴明顯腫大，白血球異常增多，肝功能也異常。

經由感染科主任張文勇醫師判斷，少女可能患有「傳染性單核細胞增多症」，而再深入檢測後，證實醫師的猜測，目前也藉由專業治療，讓患者良好地恢復。

張文勇表示，這種疾病主要由「EB病毒」感染所引起，傳播途徑為口部接觸，因此也被俗稱為「接吻病」；通常大部分病人就醫後便可恢復，但也有部分患者會出現肝損傷、心肌炎、雷氏症候群（症狀包括精神混亂、癲癇發作等，會影響腦部）等併發症，因此當出現發熱、淋巴腫大等感染性疾病時，建議及時就醫，若超過一周仍無緩解，或找不到發熱原因，應當轉往感染科就診，切勿當作普通發燒來對待。

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