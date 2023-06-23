　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警端午節專案臨檢路檢　槍毒酒駕逃犯都有

▲台南市警二分局端午節專案臨檢路檢，查獲槍毒、酒駕、逃犯都有，全依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局端午節專案臨檢路檢，查獲槍毒、酒駕、逃犯都有，全依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市端午節期間除「2023台南市國際龍舟賽」，另台南市海安觀光商圈也在22至24日連續3天，每日下午4時至晚上10時在海安路之友愛街至民生路段中央軸帶舉辦有「2023虎翔市集-龍粽登場」活動，也吸引數萬遊客前來遊玩。

二分局為維護轄區之治安平穩並確保道路交通安全順暢，除日間在周邊10處重要道路口均有編排警力實施交通疏導；另也連續兩天之夜間執行取締酒後駕車、擴大臨檢專案勤務。兩天下來計取締酒後駕車公共危險7件7人、通緝逃犯5名、毒品3件3人及持空氣手槍依社會秩序維護法送辦1件1人，展現良好成效。

▲台南市警二分局端午節專案臨檢路檢，查獲槍毒、酒駕、逃犯都有，全依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

22日夜間由民權派出所所長何家慶帶班在金華路與永華路口執行路檢時，在23時許攔下1輛自小客車，29歲蔡姓駕駛人行色慌張，直稱與朋友有約著急赴會，一詢問後原來趕著要前往安平區酒店與朋友餐敘。在員警以手電筒照射下，赫然在後座椅上發現有一彈匣及微量毒品之吸管，經警盤詢後其始自後行李箱內拿出1把仿貝瑞塔之空氣手槍。經警帶回調查，其吸管內有微量愷他命毒品，經毒品及尿液檢驗均呈現三級毒品陽性反應，除依涉嫌毒品危害防制條例送辦；另所持有因參加生存遊戲所購買來的空氣手槍，經初步鑑定雖未達殺傷力標準，但其無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍乃依社會秩序維護法送辦(違反第65條，將處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下罰鍰。

▲台南市警二分局端午節專案臨檢路檢，查獲槍毒、酒駕、逃犯都有，全依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南門派出所巡佐李曜丞、警員吳宗懋等員後續於23日凌晨1時20分在民生路二段某酒吧實施臨檢時，發現28歲李姓女子見警急忙意欲離開，經警於門外道路攔下盤檢，發現其於2023年4月21日因涉嫌詐欺案件，已為台南地院發布通緝在逃，沒想到端午節深夜至酒吧飲酒，不料竟還會碰上員警臨檢遭逮，調查完竣後也解送法院歸案。

二分局表示，社會秩序之維護及交通安全順暢為警察工作重點，且無假期空窗期，相關臨檢路檢之專案勤務也將持續進行，以守護台南樂居優質生活環境。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
差點搭上泰坦號！　富豪付完訂金「最後一刻退出」曝原因
蘆洲情侶開房間！　警臨檢「有怪味」慘了
開出頭獎6.83億！　老闆歸功「這件事」：大獎一直來
媽媽確診！陸軍班長「假隔離」爽休22天　下場慘了
快訊／桃機人潮擠爆！　現場畫面曝
快訊／出遊注意！　國1「3車追撞」回堵5km

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警端午節專案臨檢路檢　槍毒酒駕逃犯都有

龍舟競賽慶端午！徐榛蔚變身反詐天使　警揭詐騙6大手法

台南龍舟錦標賽晚間熱鬧閉幕　黃偉哲決賽終點線為選手加油

基北北桃1200都會通定期票　新北交通局：7／1起啟用

結合藝術與運動競技　新北城市藝術節6／30熱鬧登場

嘉義市公共圖書館開放過期書報借閱　本數限每次2本2周為限

新北龍舟92支隊伍熱血開賽　征戰力拚金盃爭250萬獎金

嘉義市風格店家數位優化徵選說明會　出線5家獎金最高12萬

新北主辦台灣地方創生年會　台日創生團隊交流9月登場

毛寶貝不能吃糯米粽　新北「寵物鮮食粽」做法報你知

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

懶人包／演藝圈#MeToo事件連環爆！　黃子佼、炎亞綸、宥勝人設翻車

詹雅雯八仙山取「午時水」　腦動脈瘤消失後首露面

林口科技聚落宅「森聯上上謙」　學區、綠意兼具成宜居首選

南警端午節專案臨檢路檢　槍毒酒駕逃犯都有

龍舟競賽慶端午！徐榛蔚變身反詐天使　警揭詐騙6大手法

台南龍舟錦標賽晚間熱鬧閉幕　黃偉哲決賽終點線為選手加油

基北北桃1200都會通定期票　新北交通局：7／1起啟用

結合藝術與運動競技　新北城市藝術節6／30熱鬧登場

嘉義市公共圖書館開放過期書報借閱　本數限每次2本2周為限

新北龍舟92支隊伍熱血開賽　征戰力拚金盃爭250萬獎金

嘉義市風格店家數位優化徵選說明會　出線5家獎金最高12萬

新北主辦台灣地方創生年會　台日創生團隊交流9月登場

毛寶貝不能吃糯米粽　新北「寵物鮮食粽」做法報你知

放寬美公民入境　中駐美使館：10年多次簽證因疫情失效可補償

5成民眾不樂見「柯郭配」　侯友宜「什麼配不重要」：我樂見我當選

提前因應淨零碳排！台科大師生攜手　考取溫室氣體盤查國際證照

陳玉珍拋「防磚條款」建議換侯　朱立倫：別長他人志氣滅自己威風

林子偉先發掃長打　陽岱鋼連6戰敲安

預言2024政黨輪替機率有7成　他談前提：否則難評估

Metoo還有大咖名嘴躲起來！王瑞德點名4人「勁爆線索曝光」

南警端午節專案臨檢路檢　槍毒酒駕逃犯都有

泰坦號第一天就失事？美軍5天前早偵測到「內爆」聲　保密原因曝

NBA樂透前14順位出爐！　獨行俠打包10號籤、貝坦斯到雷霆

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

地方熱門新聞

台南龍舟錦標賽晚間熱鬧閉幕

基北北桃1200都會通定期票　7／1起啟用

親子來台南開心享粽好食光

幼兒尿液巴比妥及苯二氮平類未檢出！

嘉義市號召50歲以上籌組勇壯樂團

東隆宮甲辰正科迎王　超級夜總會端午開演

台南最美古蹟圖書館獲建築園冶獎

嘉義市大溪社區端午立蛋、潑午時水

台南市安平區馬路近日散發惡臭

台中大甲最老夜市　最快8月重新營業

火龍果園缺採收工　雲林果園罕見開放民眾自採

補習班狼師性侵女學生　高雄教育局出手了

板橋莊敬公園大改造　親子共融樂開懷

台南優秀選手搭區間車北上拚金牌

更多熱門

相關新聞

桃機旅客破10.8萬　現場擠爆畫面曝

桃機旅客破10.8萬　現場擠爆畫面曝

端午連假出國人潮眾多，根據桃機公司統計，今日預估出入境人數將達10.8萬人次，桃機現場也擠滿等待出國的旅客，桃機呼籲旅客提早2.5至3小時到機場報到。

超塞！今早國道17條地雷路段出爐

超塞！今早國道17條地雷路段出爐

嘉市呼籲吃粽子搭配蔬果攝取

嘉市呼籲吃粽子搭配蔬果攝取

嘉義復國幼兒園祖孫立蛋划龍舟

嘉義復國幼兒園祖孫立蛋划龍舟

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

關鍵字：

南警端午節專案臨檢路檢槍毒酒駕逃犯

讀者迴響

熱門新聞

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

泰坦號5人全數罹難！《鐵達尼號》名導：相似的悲劇

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

黃子佼出院3天　張小燕被問病況「鬆口8字回應」！

好心撿手機送警局　台中男慘收被告通知書

畢典大雨！校長「放棄講稿」讓學生去躲雨

更多

最夯影音

更多
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖
媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面