南警端午節專案臨檢路檢　槍毒酒駕逃犯都有

▲台南市警二分局端午節專案臨檢路檢，查獲槍毒、酒駕、逃犯都有，全依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市端午節期間除「2023台南市國際龍舟賽」，另台南市海安觀光商圈也在22至24日連續3天，每日下午4時至晚上10時在海安路之友愛街至民生路段中央軸帶舉辦有「2023虎翔市集-龍粽登場」活動，也吸引數萬遊客前來遊玩。

二分局為維護轄區之治安平穩並確保道路交通安全順暢，除日間在周邊10處重要道路口均有編排警力實施交通疏導；另也連續兩天之夜間執行取締酒後駕車、擴大臨檢專案勤務。兩天下來計取締酒後駕車公共危險7件7人、通緝逃犯5名、毒品3件3人及持空氣手槍依社會秩序維護法送辦1件1人，展現良好成效。

22日夜間由民權派出所所長何家慶帶班在金華路與永華路口執行路檢時，在23時許攔下1輛自小客車，29歲蔡姓駕駛人行色慌張，直稱與朋友有約著急赴會，一詢問後原來趕著要前往安平區酒店與朋友餐敘。在員警以手電筒照射下，赫然在後座椅上發現有一彈匣及微量毒品之吸管，經警盤詢後其始自後行李箱內拿出1把仿貝瑞塔之空氣手槍。經警帶回調查，其吸管內有微量愷他命毒品，經毒品及尿液檢驗均呈現三級毒品陽性反應，除依涉嫌毒品危害防制條例送辦；另所持有因參加生存遊戲所購買來的空氣手槍，經初步鑑定雖未達殺傷力標準，但其無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍乃依社會秩序維護法送辦(違反第65條，將處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下罰鍰。

南門派出所巡佐李曜丞、警員吳宗懋等員後續於23日凌晨1時20分在民生路二段某酒吧實施臨檢時，發現28歲李姓女子見警急忙意欲離開，經警於門外道路攔下盤檢，發現其於2023年4月21日因涉嫌詐欺案件，已為台南地院發布通緝在逃，沒想到端午節深夜至酒吧飲酒，不料竟還會碰上員警臨檢遭逮，調查完竣後也解送法院歸案。

二分局表示，社會秩序之維護及交通安全順暢為警察工作重點，且無假期空窗期，相關臨檢路檢之專案勤務也將持續進行，以守護台南樂居優質生活環境。