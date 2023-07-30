宜蘭2寶爸遭撞昏迷！妻曾帶2幼兒外送婉拒援助...淚求行車紀錄器

▲宜蘭一名2寶爸被撞昏迷，妻淚求行車記錄器。（圖／，翻攝自臉書《李蘭欣（好康女王）》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名2寶爸日前在三星鄉行健3路一段95號被撞昏迷，因雙方都沒有行車記錄器，曾「帶2幼兒外送」討生活拒網援的妻子，則是淚求行車記錄器；宜蘭新聞工作者李蘭欣在臉書貼文，請大家協助找到行經該車禍路段的駕駛，提供相關畫面以釐清真相。

李蘭欣28日在臉書貼文如下：

大家是否還記得，我曾經在宜蘭美術館前，拍到一位媽媽晚上9點，載著兩名幼兒跑外送的照片？發文後受到很多人的關心，當事人也有私訊我表示，暫時不需要大家援助，因為先生有一份農場的工作，下班後也會跟著幫忙跑外送，一家人都在一起生活，即便不富裕，但很知足。

但昨天晚上，我接到這位媽媽的私訊和電話，他很徬徨無助，因為先生在7/24（一）下午3：24分，在宜蘭縣三星鄉尚健二路1段口及宜蘭縣三星鄉行健二路1段口（此為抄錄三聯單資料，實際事發地址經家屬到場定位為：行健三路一段95號）的交接處，發生了嚴重的車禍，對方開車，而這位媽媽的先生騎機車載著農場的同事，兩人都重傷送醫，這位媽媽的先生至今仍在加護病房昏迷中，沒有清醒過來。

由於雙方都沒有行車記錄器，家屬希望能有機會尋求當天經過此路段的民眾，提供行車記錄器畫面，還原當天真相。家屬也在鄰近的店家找過監視器，但都沒有錄到車禍當下的畫面。現在只求先生能盡快清醒，回歸正常的生活，夫妻一起繼續打拼，家中尚有兩名年幼3、4歲的孩子需要照顧。

這位粉絲家中的經濟情況不是很優渥，我今天中午有親自前往探視，發生不幸非常震驚與不知所措。我相信，任誰遇到也會慌亂、難以承受。相關可以提供的社會福利資源，我也都協助引介，希望能解決燃眉之急。

因為媽媽在兩個月前，有考上照護工的證照，才任職兩個月想穩定一點改善家境，不料遇到先生的變故，目前留職停薪先以照顧先生優先，但未來的問題暫時不敢去想。大兒子看到爸爸在病床上的樣子，哭著問媽媽：「爸爸怎麼了？」媽媽示意他不要哭出聲，不要讓弟弟知道，哥哥也懂事地含淚請媽媽給一個抱抱。

媽媽說，原本一家人都在一起，想說只要自己願意認真工作，都能生活下去。但家中的精神支柱倒下，而且至今無法言語，自己全然也都不知該如何是好，只希望奇蹟趕快出現，老公能快快醒來，至少一家人還能在一起。

如果你看到留言，懇請也幫我們轉發，家屬想要一個真相和期盼先生能快快康復，回家。只要先生能回家，就好。（照片有經家屬同意，馬賽克個資後才上傳）

感謝三星人指正，尚健三路跟行健二路才有交叉路口，但我是根據家屬提供的警員開立的三聯單記載「行健二路」、「尚健二路」，抱歉，讓大家疑惑許久。

確切的位置經家屬親自到現場定位的地址為三星鄉行健三路一段95號。