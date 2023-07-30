偷偷騙走金錢！　安卓31款購物App暗藏惡意程式　

▲惡意App偷偷騙走用戶的錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

安卓平台又出現惡意軟體，近期國外的資安業者發現，Google Play 平台上出現 31 款 App，都是購物類型，都包含名為「FakeTrade」的惡意軟體，會透過App內的機制，偷偷騙走用戶的金錢。

根據資安業者Trend Micro報告指出，這些App在Google Play上架後，會進行虛假宣傳，表示只要完成任務，就可以獲得金錢回饋，例如觀看廣告、訂閱、儲值錢包等等，但實際上，用戶進行任務後，卻無法獲得預期的獎勵。

除了無法獲得獎勵之外，用戶只要進行錢包儲值，錢就會被偷偷轉移走，而這些詐騙App遍布全球各地，有許多不同語言版本上架，包含馬來西亞、阿根廷、巴西、越南等國家都在範圍之內。目前經過檢舉後，已全數下架。

遭點名的App包含：AMA、BBShop、Canyon、Compass、Domo、Envoy、Fair、FIRETOSS、Gobuy、GoDo、Goshop、Huge、Koofire、Leefire、Moshop、NtBuy、Onefire、Papaya、Pudding、Saya、Sengre 、Smartz、Tango、Timeshop、Tinuiti、Upwork等，如用戶有下載，應盡快刪除。