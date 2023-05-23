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安卓手機要注意　報告：近900萬支手機出廠前就感染惡意病毒

▲▼使用者正在觸碰華為手機上的APP圖示。（圖／路透）

▲近900萬支手機出場就感染惡意App。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

資安公司趨勢科技最新調查發現，50 個不同品牌的多達 890 萬部手機在出廠前就感染了惡意軟體。安全公司 Sophos 的研究人員將這個惡意軟體命名為「Guerrilla」，除此之外，也在Google Play中的15 個 App 中發現此軟體。

Guerrilla 打開一個後門，使受感染的產品定期與遠程命令和控制服務器通訊，以檢查是否有任何新的惡意更新可供它們安裝，能夠收集有關用戶的數據。

趨勢科技稱這些惡意軟體的背後操作者為「Lemon Group」，他們會將這些數據出售給廣告商。Guerrilla 會在用戶的裝置上偷偷安裝廣告，這些軟體就會讓用戶的手機耗盡電池並降低用戶體驗。

趨勢科技研究人員表示，這些惡意團夥，主要涉及大數據、營銷、廣告公司做的一些業務，主要業務涉及大數據的利用，分析海量數據和相應的廠商出貨特徵，從中獲取不同的廣告內容。不同時間不同用戶，數據配合詳細軟體推送。

目前受感染手機最集中的國家是美國，其次是墨西哥、印度尼西亞、泰國和俄羅斯，不過目前趨勢科技沒有確定受影響的品牌。

第二份報告由 TechCrunch 發布，報告中提到，透過亞馬遜銷售的幾款 Android 電視盒，都帶有惡意軟體。據報導，這些電視盒是帶有 h616 的 T95 型號，向命令和控制服務器報告，就像 Guerrilla 服務器一樣，可以遠端安裝想要的任何應用程序。此款惡意軟體稱為 clickbot。它會在後台偷偷點擊廣告來產生廣告收入。

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