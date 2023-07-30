尪外送紀錄驚見「衛生棉」！辯幫女同事代購　人妻怒：是在騙鬼嗎

▲女子出國回來，赫見丈夫外送訂單有「衛生棉」，對方卻辯稱幫女同事購買。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

家裡沒女人竟叫外送員送衛生棉？一名女網友表示，之前她與母親出國，讓丈夫一個人在家，回國之後某日要叫外送時，卻赫然發現過去的訂單紀錄中有「衛生棉」及「能量飲料」等品項，讓她不禁質疑，明明家裡就沒有其他女性成員，老公平常也沒在喝能量飲料，直呼「這是在騙鬼嗎？」

原PO在《匿名公社》發文表示，前陣子跟媽媽跟團去日本旅遊，回來時要叫外送，無聊看了外送歷史紀錄，「在我出國時間有一樣東西是「衛生棉」，他是要幫誰買？婆婆早逝，他也沒有妹妹，家裡也只有他們夫妻和公公，根本沒有女生，而且重點是丈夫從來不喝能量飲料。」

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▲▼又有能量飲，又有衛生棉，說沒偷吃實在讓人難以相信。（圖／翻攝自《匿名公社》）

於是原PO拿訂單頁面去質問丈夫，結果丈夫表示是幫女同事買的，讓她直言「這個理由會不會太扯？她自己不會買嗎？而且這是外送耶，送到家隔天再拿去公司給她？這是在騙鬼嗎？」

沒想到老公卻罵她疑心病太重「是蕭雜某」，公公還罵她整天疑神疑鬼都不信任丈夫，眼見老公家人都在無理護航，原PO也氣憤回嗆，「如果要人信任就不要幹偷雞摸狗的事不是嗎？現在全怪我是想怎樣？當我很好騙嗎？」

貼文一出也引發網友熱議，「買那麼多包衛生棉是要幹嘛？上面墊肉片喔」、「天花板漏水，幫天花板貼OK蹦止水啦，這老公如此優秀，身兼水電維修，還嫌棄啊…」「那天他流鼻血，量很大，頭暈，所以叫外送」、「下次老公不在家，換你叫外送，買保險套、KY潤滑液、子彈內褲、檳榔，然後說是鄰居訂送錯的」、「正常人不會犯下這種低級失誤，他是有意要給你看的」、「會買衛生棉表示已經非常親密了」、「笑死！女同事是住在玉山頂嗎？自己不會買，還要已婚男同事買？我是男的那麼蠢都不信」、「趕快離婚，這次是衛生棉，下次就是驗孕棒了。」

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