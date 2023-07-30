母親是台中人！美國混血正妹自小被排擠　長大後肯定自己：我驕傲

▲台美混血的Melody，自小飽受種族欺凌。(圖／翻攝自YouTube)

圖文／CTWANT

種族歧視、霸凌這類的問題時有所聞，但對於一些混血兒而言，他們所面臨到的狀況可能更加嚴峻。近日就有一位台美混血的女孩在接受《不要鬧工作室》訪問時，暴露了自己從小到大的遭遇。

YouTube頻道《不要鬧工作室》近日訪問到台美混血的Melody，她表示自己的母親是台中人，而父親則是美國人，自幼就在美國長大。而從小開始，因為她的長相偏向亞洲人臉孔，所以一直飽受欺凌。她在10歲時遭遇第一次霸凌，當時她跟一個小男生告白，但是小男生卻反而向全校說「我才不會跟一個亞洲侏儒交往」。

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Melody也表示，自己到高中的時候，時常碰到有人會在她面前用雙手拉開眼角嘲笑他（國外一種歧視亞洲人的動作）。自己也曾與白人男性交往過，結果反而被男友的家長笑問「你吃狗肉嗎？」甚至在交友情況下，Melody也常因為自己的亞洲血統而飽受欺負。

Melody曾為此向母親抱怨，甚至因為這些霸凌與歧視的行為，讓Melody不清楚自己到底是屬於亞洲人還是白人。一直到他長大、心智開始成熟後，她才意識到「我根本不需要屬於任何一邊，我就是Melody」。

而在她大學開始主修政治後，她開始更能接受自己身上一半的台灣血統。但不會說中文與沒有選修數學的Melody，還是受到了來自中國學生的歧視。但這時候心智已經健全的Melody，不僅能夠接受，反而能與歧視她的同學們展開一場場精彩的辯論。

Melody也在片尾表示，即便過去她曾經對自己的身分、血統感到質疑，但如今的她，是可以大聲的說「我台灣人我驕傲」。

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