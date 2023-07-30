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卡努「旋起來了」　明晨增強轉中颱！暴風圈侵北北基桃機率最高

▲▼卡努颱風。（圖／氣象局）

▲卡努颱風直接影響台灣機率低。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

卡努颱風今早八點位於鵝鑾鼻東南東方1300公里海面上，未來逐漸轉強，預計明日凌晨增強為中度颱風，其暴風圈侵襲北北基桃機率約達兩成，雖然直接影響台灣機會低，但周二、三離台最近，也會為各地帶來降雨，後續受颱風影響而來的西南風，則會為中南部帶來雨勢。

氣象局表示，今日水氣較多，各地午後都會有局部短暫雷陣雨，西半部、東半部山區午後有局部大雨。各地溫度32-33度。明日水氣相對減少，基隆北海岸局部零星降雨，清晨到上午西半部局部降雨，午後東部、東南部、各地山區有短暫雷陣雨。

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▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／氣象局）

卡努未來先偏北北西轉西北，周二通過琉球群島，往東海、長江口一帶前進，周二、三離台灣最近。前氣象局長鄭明典也貼出衛星雲圖並指出，「卡努颱風旋起來了」。

▲▼卡努颱風。（圖／氣象局）

▲前氣象局長鄭明典貼出衛星雲圖並指出，「卡努颱風旋起來了」。（圖／氣象局）

受颱風環流影響，周二北部、南部有雨，周三颱風帶來西南風，降雨集中在中南部，北部雨勢相對零星。東半部這兩天則是多雲天氣，午後山區可能有局部短暫陣雨，且東部、東南部有焚風，高溫可達36度以上，西半部33-35度。

周三到周六因颱風帶來西南風水氣影響，中南部降雨機率高，整天都有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。另雖颱風直接影響機率低，但在通過北部海面時，若暴風圈擴大、路徑南偏，仍可能觸及海上警戒範圍，目前路徑為警戒區邊緣，因此仍需持續觀察。

▼卡努颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／氣象局）

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