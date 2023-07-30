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杜蘇芮威力強！台南北門雙春沙洲被大潮沖出水道　危及遊客安全

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風帶來的強風大潮，竟在台南北門雙春海岸沙洲沖出一條「水道」，海水直接倒灌入直沖「雙春濱海遊憩區」，恐危及遊客安全，業者李愷人指出，該區域管轄權複雜，不知應由那一單位負責搶修，希望相關單位緊快處理，避免未來颱風或暴雨侵襲，釀成災禍。

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南沿海海岸線沙灘流失嚴重，海岸線幾年來持續倒退，像南區黃金海岸倒退數百公尺，海岸線竟一直退到船屋，都快淘空地基，幸好台南市政府砸錢推動養灘計畫，保住該處沙灘之美。而北門雙春海岸線就沒有那麼幸運，由於保護沙洲、防風林管轄單位甚多，形成多頭馬車，水利署第五河川局則有養灘保護工程，但仍不敵杜蘇芮颱風暴潮，竟然從南側沙洲沖出寬約15公尺、長達近百公尺「河道」，讓海水可直抵雙春海演遊憩區內的紅樹林保護區、露營區等淹水。

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲業者李愷人希望政府相關單位趕快搶修處理，以免愈來愈嚴重，危及安全。

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

業者李愷人指出，該區域管轄權複雜，沙洲常年流失，水利署五河局、嘉義林管處、台南市水利局等相關單位，也不知該由那一個單位負責，4年前沙洲流失問題就發生，4年來政府毫無作為，任由問題持續擴大嚴重，如今才會出現沙洲被暴潮沖出一條長長的河道，讓海水在1天2次漲潮時直接倒灌進入園區，危及民眾生命財產安全，政府不把人民生命當一回事，政府到底在幹什麼，讓百姓如何過活？

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

業者李愷人說，海水倒灌會造成園區內木棧道等設施損壞，這裡是保安林地，法規有明確規定，私人不得任意施作，這是違法行為，但政府又不做事，這要業者怎麼辦？怎麼過活？且海水倒灌問題愈來愈嚴重，該被沖破的河道原本才12公尺寬，才幾天就變成15公尺寬，這不馬上設法搶修堵住破洞，並保護接鄰的沙洲，這種情況會更嚴重惡化。

▲台南北門雙春的沙洲被暴潮沖出「水道」，海水直接灌入遊憩區，損壞木棧道等相關設備，恐造成危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南北門雙春海岸線北邊是八掌溪出海口，南邊則為急水溪出海口，長年來沙洲被沖刷海岸線嚴重退縮，相關單位若不正視處理，後果堪憂。

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