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日氣象廳修正路徑：卡努速度「微放慢」！　8／2從台灣上方掃過

▲▼卡努。（圖／日本氣象廳）

▲根據日本氣象廳最新預測，卡努的移動速度比原先預想的還要慢。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

卡努颱風目前仍位於菲律賓東部海域，預計持續往北移動，待7月31日抵達日本南方海域後，便會轉向往西北，一路朝日本沖繩前進。日本氣象廳原先預測，卡努會在8月1日最靠近台灣時轉為強颱，不過根據最新預測，卡努將會提早1天轉強颱，同時放慢速度，預計8月2日至3日間才會抵達台灣北邊的東海，對台影響最甚。

日本氣象廳資料顯示，卡努颱風7月30日上午6時的中心位置在北緯18.2度、東經132.9度，以每小時15公里的速度往北北西移動，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，預計今晚6時就會抵達日本南邊海域。

▲▼卡努。（圖／日本氣象廳）

▲日本氣象廳曾在28日預測，卡努8月1日最靠近台灣。（圖／日本氣象廳）

日本氣象廳7月28日曾預測，卡努會在8月1日最接近台灣，同時轉為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於 44m/s）。不過根據最新修正預測，氣象廳認為，卡努的整體移動速度將放慢，預計8月2日至3日才會從台灣的上方掃過。不過7月31日就會提早轉為強颱，屆時卡努會抵達日本沖繩縣南大東島南邊海域，移動方向也會稍微轉西。

從路徑圖可以看到，卡努8月1日有可能直接穿過沖繩縣，並帶來強烈風雨，隨後持續往西前進，預計8月2日最接近台灣，屆時中心位置會在北緯27.5度、東經124度，以每小時20公里的速度往西北西移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

 
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