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遭同住小姑無視1個月！人妻怒嗆一句　連婆婆都怕了

▲婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲原PO媽媽一句話改變自己在家中的弱勢。（示意圖與本文無關／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

婆媳、姑婆問題相當棘手，但一名網友表示，當年媽媽剛結婚時，在家中見到姑姑都會打招呼，對方卻將她當成空氣一般連回應都沒有，直到她找婆婆質問並怒嗆一句話後，竟把婆、姑兩人治得服服貼貼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，媽媽當年結婚後和老公與姑姑、婆婆同住，在家見到姑姑都會打招呼，但對方從來不回應，鳥都不鳥，直到一個月後媽媽忍無可忍。

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媽媽打招呼仍得不到姑姑回應，氣得直接衝下樓問婆婆，「小姑是耳聾嗎？跟她打招呼都當沒聽到欸」，結果婆婆不理她的委屈，反倒護航小姑說「她只是沒看到妳」。

此時媽媽並沒有被姑、婆聯手打退堂鼓，反而毫不留情地嗆「眼睛也瞎了啊？聾啞人士要去領手冊知道嗎？飯廳裡面就兩個人，說沒看到，妳都這樣教女兒的喔？真有一套。」

原PO說，此時婆婆因為自知理虧百口莫辯，只能低下頭不說話，但從此之後，姑姑再也不敢忽視媽媽，都會乖乖打招呼了。

網友看了很爽紛紛留言，「早日黑化，早日自由」、「版主的母親好樣的！讚」、「毒菇都這樣啦，老母會護航，然後又白目，如果看好欺負就會變本加厲，如果發現是難搞的會收斂一下，就欺軟怕硬」、「你媽媽真棒」、「有些人就是惡人無膽怕壞人」。

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