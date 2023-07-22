婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

▲女子稱，丈夫的一舉一動都在婆婆掌控之中。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名人妻抱怨婚後才知老公其實是媽寶，他的一舉一動都在婆婆的掌控之中，大大影響夫妻倆之間的相處，婆婆非要兩人與她同住，「結婚快一年了，婆婆還不給兒子『斷奶』，受苦的是我」。

星洲網報導，這名女子以匿名方式在推特@twtmalaywedding投稿稱，她與丈夫婚後一開始住在公婆家，與婆婆、丈夫的叔叔和弟弟同住，居住條件相對較差，不過在住了一個月之後，成功搬出來在外面租房。女子稱，直到兩人搬出去那天，婆婆還一直嘮叨丈夫，說租房子很貴。

雖然說夫妻倆搬出來住，但每周都會睡在公婆家，因為婆婆每天都會哭著對兒子說家裡沒人。而這每個周末回公婆家的行程讓她感到疲倦，夫妻倆還會為此爭吵。

不只如此，女子稱婆婆在生孩子方面給了極大壓力，本該是開心的事情卻因婆婆的態度讓她感到不安，「我還沒懷孕時，婆婆就一直催問什麼時候要生孩子；現在懷了第一胎，婆婆就非得要我住在她家，我說懷孕期間想回娘家和媽媽生活，婆婆卻在那邊各種哀號，想到就頭暈」。

女子坦言，一直以來，夫妻倆租的房子約有四分之三的費用都是她承擔，如今因懷孕無法工作，丈夫負擔不起房租，隨著租屋合約即將到期，老公提出搬回去和婆婆同住的要求，不知道該怎麼辦才好，因此上網求助網友的意見。

此文一出引發討論，網友認為女子丈夫的媽寶行為非常離譜，丈夫完全無法照顧妻子的感受，辜負妻子對他的愛，「放生吧，把丈夫還給他媽媽，不然孩子出生後，妳更加難受」。也有人表示，女性婚前要與丈夫商量婚後生活，確認是否會與公婆同住。