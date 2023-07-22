　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲女子稱，丈夫的一舉一動都在婆婆掌控之中。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名人妻抱怨婚後才知老公其實是媽寶，他的一舉一動都在婆婆的掌控之中，大大影響夫妻倆之間的相處，婆婆非要兩人與她同住，「結婚快一年了，婆婆還不給兒子『斷奶』，受苦的是我」。

星洲網報導，這名女子以匿名方式在推特@twtmalaywedding投稿稱，她與丈夫婚後一開始住在公婆家，與婆婆、丈夫的叔叔和弟弟同住，居住條件相對較差，不過在住了一個月之後，成功搬出來在外面租房。女子稱，直到兩人搬出去那天，婆婆還一直嘮叨丈夫，說租房子很貴。

雖然說夫妻倆搬出來住，但每周都會睡在公婆家，因為婆婆每天都會哭著對兒子說家裡沒人。而這每個周末回公婆家的行程讓她感到疲倦，夫妻倆還會為此爭吵。

不只如此，女子稱婆婆在生孩子方面給了極大壓力，本該是開心的事情卻因婆婆的態度讓她感到不安，「我還沒懷孕時，婆婆就一直催問什麼時候要生孩子；現在懷了第一胎，婆婆就非得要我住在她家，我說懷孕期間想回娘家和媽媽生活，婆婆卻在那邊各種哀號，想到就頭暈」。

女子坦言，一直以來，夫妻倆租的房子約有四分之三的費用都是她承擔，如今因懷孕無法工作，丈夫負擔不起房租，隨著租屋合約即將到期，老公提出搬回去和婆婆同住的要求，不知道該怎麼辦才好，因此上網求助網友的意見。

此文一出引發討論，網友認為女子丈夫的媽寶行為非常離譜，丈夫完全無法照顧妻子的感受，辜負妻子對他的愛，「放生吧，把丈夫還給他媽媽，不然孩子出生後，妳更加難受」。也有人表示，女性婚前要與丈夫商量婚後生活，確認是否會與公婆同住。

ET快訊
叉雞真的要來台灣！　「場地裁判都好了」逼尼克星出面
超商最新8款冰品開吃了！
她當場嗆林志玲：臉皮太厚了吧
泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美男童死亡
美國脫北逃兵金恩行蹤曝！
NONO演性騷嫌疑人「劇情神預言」　網挖片段：根本真人真事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

美國脫北逃兵金恩行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男到日本河邊開烤肉趴慘溺斃

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

俄州長：烏克蘭軍隊朝俄境內發射集束彈藥

泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美2歲男童搶救7天不治

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

美國男按摩師「廁所裝針孔」被捕　117女姓名、年齡全被他記下

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

美國脫北逃兵金恩行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男到日本河邊開烤肉趴慘溺斃

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

俄州長：烏克蘭軍隊朝俄境內發射集束彈藥

泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美2歲男童搶救7天不治

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

美國男按摩師「廁所裝針孔」被捕　117女姓名、年齡全被他記下

高金生兄弟出門！粉絲擠爆光華商場1F　被問濕吻感想：就有一層膜

13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

陳俊秀轟2分砲　樂天3比2超前統一

叉雞真的要來台灣！「場地裁判都好了」逼尼克星出面

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

鋼龍滿壘三振「代打之神」蘇緯達　味全5局3比1兄弟

只有她敢嗆林志玲！志玲放閃：老公100分　邱瓈寬：臉皮也太厚？

天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

統一獅打教強調「相信自己」　點出得分效率爆發關鍵

白安鬆口了！自爆「沒有暗戀經驗」：在一起就直接說

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

日本遊客中「台灣人最會買」！驚人數據曝

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

杜蘇芮下周起「威力極強大」！日本最新預測曝

南韓總統岳母遭「當庭羈押」　倒地痛哭喊冤

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

台女出國玩遭印男摸臀　老公氣炸「單挑整團」

「雄性」大猩猩生孩子　園方看牠哺乳嚇傻

國中屁孩鬧事！日麥當勞「禁全校學生出入」

更多熱門

相關新聞

陸丈夫「1步給400」鼓勵產後妻！她忍痛狂走20分鐘

陸丈夫「1步給400」鼓勵產後妻！她忍痛狂走20分鐘

近日，中國網上一段產後復健溫馨又逗趣的影片引發熱議。吉林省一名男子為了鼓勵剖腹產傷口疼痛的妻子多下床行走，於是想出「每走1步給100元」的遊戲，他在前方慢慢引導著妻子前進，一手握著鈔票、一手準備遞出鈔票，成功陪伴她鍛鍊了20分鐘。這個畫面讓許多網友十分羨慕，便感嘆「夫妻間的小樂趣，很可愛」。

政客性侵2親女兒致孕　眾人怒到動私刑

政客性侵2親女兒致孕　眾人怒到動私刑

行人悲歌再起！學者：易肇事路口設「行人專用時相」分流

行人悲歌再起！學者：易肇事路口設「行人專用時相」分流

公婆捨不得開冷氣！兒吼「冰櫃1天5000元貴死」

公婆捨不得開冷氣！兒吼「冰櫃1天5000元貴死」

人妻斑馬線遭撞死！民團怒吼「改革駕訓制度」　交長：虛心接受

人妻斑馬線遭撞死！民團怒吼「改革駕訓制度」　交長：虛心接受

關鍵字：

婆媳媽寶公婆婆家懷孕人妻老公

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面