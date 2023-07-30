卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

▲輕颱卡努發展中。 （圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

卡努周一要被高壓往西推了！氣象專家吳德榮表示，周二受卡努颱風外圍環流影響，西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯；周三起不穩定的西南季風逐漸建立，西南部易有大雷雨、伴隨劇烈天氣，並有連日明顯降雨機率。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努大致往琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江，途經高海溫、弱垂直風切的海域持續增強，周一晨將跨越中度颱風門檻，路徑不確定性70%的範圍觸及北部海面。

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▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬亦顯示，系集平均路徑與氣象局路徑潛勢預測圖類似，部分系集成員進入北部海面，故是否可以排除其海上警報（暴風圈侵入北部100公里以內海域）的機率？勿言之過早！應持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周一各地大致多雲時晴，水氣多，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定，午後慎防局部大雷雨；周二受卡努颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯，花東晴時多雲。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，部分系集成員進入北部海面。 （圖／翻攝weathernerds）

吳德榮提醒，周三至期末（8日）潮溼、不穩定的西南季風逐漸建立，西半部轉為有局部陣雨或雷雨，東半部偶有局部陣雨；西南部易有大雷雨、伴隨劇烈天氣，並有連日明顯降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。

氣象局預報員廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，卡努今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里海面上，先逐漸往北北西，到了北緯20多度時，此時位於高壓南緣，會被高壓往西邊推，變成西北到西北西方向，時間點大概落在周一；這時颱風往西偏轉角度，會影響距離台灣有多近，若高壓較強，颱風就會較近，若高壓較弱，颱風繼續往偏北路徑。

廖經翔表示，根據目前預報資料，海上警報機率低、陸上警報機率更低，當然也不排除，還要觀察周一颱風往西偏轉角度；此外，預估卡努周一變中颱機率大。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

