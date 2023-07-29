　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

▲▼ 拜登、吉兒夫婦與杭特夫婦、孫子博（Beau）在白宮觀賞美國獨立日煙火秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登一家4日在白宮觀賞美國獨立日煙火秀，由左至右依序為拜登、吉兒、杭特與兒子博（Beau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）與曾是脫衣舞孃的前女友羅勃茲（Lunden Roberts）4年前生下私生女納薇（Navy Joan Roberts），6月才在法庭上達成撫養協議。拜登此前從未承認這名孫女，直到28日才首度公開承認，並稱希望所有孫子女都能過最好的生活。

美媒People率先披露，拜登28日發表聲明指出，「我們的兒子杭特和納薇的母親羅勃茲正共同努力，培養一種符合女兒最大利益的關係，盡可能保護她的隱私」，「這不是政治問題，而是家庭問題。我和吉兒只想留給我們的孫子最好的，包括納薇」。

杭特與羅勃茲之間的法律糾紛在阿肯色州法院持續4年，2019年11月做出裁決，DNA親子鑑定也證實杭特是納薇的父親，儘管他起初不願承認。

他2010年1月同意向羅勃茲支付一筆金額不詳的撫養費，但羅勃茲格隔年4月指控杭特隱瞞證據，無視此前的裁決，應該被判藐視法庭，且要求杭特支付她聘請律師的費用。直到今年6月，雙方才解決這場糾紛，杭特與羅勃茲達成協議，但條款保密。

CNN披露，撫養協議包括杭特將支付納薇的撫養費直到18歲，納薇還將獲得杭特一部分畫作，雙方也將討論為她提供一筆大學基金。另據法庭文件，羅勃茲曾試圖讓納薇改姓拜登，但協議顯示她已經放棄。

除納薇以外，拜登另外6名孫子女包括已故長子博（Beau）和前妻海莉（Hallie）的2個孩子，以及杭特和前妻布勒（Kathleen Buhle）的3個女兒、與現任妻子柯恩（Melissa Cohen）的一個兒子。此前拜登一家始終不願承認納薇的身世，拜登也因此廣受外界批評他冷酷無情。

ET快訊
快訊／對女學生喊「下麵給妳吃」　豐原高中教官慘了
「卡努」下周挺進台灣北邊！　全台中獎
1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東見電費傻眼了
康康突爆小鍾「前女友剛離婚」！　他嚇到狂出汗
快訊／台灣第一面世大運獎牌出爐！
不滿對決大谷翔平！　球星嗆總教練：他X的整隊就他能打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孩子在電影院「用手機看Youtube」引怒火！　媽不滿被罵直接開打

金正恩接見中國代表團　感念「抗美援朝」！他轉交習近平親筆信

普里格津發聲「力挺尼日政變」！　願派瓦格納傭兵助維持秩序

烏軍發動罕見襲擊！防空系統改成打擊飛彈　直轟俄市中心14傷

拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　最接近台灣時間曝

就是要選總統！川普遭檢方「追加起訴」：就算遭判刑也不終止競選

冰川冒出一隻鞋！驗DNA竟是1986年失蹤登山客　已埋雪堆37年

澳洲軍方直升機墜海！機上4人下落不明　聯合軍演緊急喊停

總理梅洛尼派使節團赴北京　義媒：為「退出一帶一路」做準備

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

高雄百貨營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班無奈：淋得一身濕

婦偷拿備用鑰匙悠哉闖空門　屋主親戚怒轟：不是第1次

孩子在電影院「用手機看Youtube」引怒火！　媽不滿被罵直接開打

金正恩接見中國代表團　感念「抗美援朝」！他轉交習近平親筆信

普里格津發聲「力挺尼日政變」！　願派瓦格納傭兵助維持秩序

烏軍發動罕見襲擊！防空系統改成打擊飛彈　直轟俄市中心14傷

拜登首度認了「次子私生女」！　瞞4年終鬆口：要給孫女最好的

日本氣象廳新預測：卡努「提早1天」轉強颱！　最接近台灣時間曝

就是要選總統！川普遭檢方「追加起訴」：就算遭判刑也不終止競選

冰川冒出一隻鞋！驗DNA竟是1986年失蹤登山客　已埋雪堆37年

澳洲軍方直升機墜海！機上4人下落不明　聯合軍演緊急喊停

總理梅洛尼派使節團赴北京　義媒：為「退出一帶一路」做準備

躲完颱風要外出…鐵皮遮陽板被吹垮擋大門！　男被困求助消防員

孩子在電影院「用手機看Youtube」引怒火！　媽不滿被罵直接開打

才準備面試「人資不見了」　她第一次遇到！過來人反喊：很正常啊

林昱珉飆8K牛棚砸鍋勝投飛了　鄭宗哲火燙連6場安打

快訊／性騷擾成立！對女學生喊「下麵給妳吃」　豐原高中教官慘了

「不是你死就是我死！」　雲南導遊脅迫遊客購物

颱風遠離僅剩金門、花蓮446戶停電　台電拼下午全復電

呂美玲入黨選立委？　民眾黨：黨員個資不會對外公開

杜蘇芮肆虐！金防部動員580軍力+37車　全力投入災後復原

小琉球潛水教練水中毆同業...害她腦震盪　原因曝「竟是為了這事」

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

國際熱門新聞

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

看YT學野外求生　美一家3口陳屍帳篷

快訊／白宮宣布「軍備援台」　總額約108億台幣

孫女殺「女裝大叔」　祖父曝殺人動機

為拍瀑布慘跌！他腳一滑「瞬間被沖走」

俄羅斯指控烏軍：飛彈恐攻平民區

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

美國6月PCE年增3.0%　放緩至2年多來低點

通膨降溫　美股收紅176點

護士妹在社群網站拍片　被哥哥亂棍打死

傳美將軍援　白宮：認真看待助台提升自衛能力責任

更多熱門

相關新聞

川普遭檢方「追加起訴」　還是要選總統！

川普遭檢方「追加起訴」　還是要選總統！

美國前總統川普近年來官司纏身，今年6月才被檢察官以涉嫌在海湖俱樂部非法持有和不當處理國安文件、妨礙司法等37項罪嫌起訴；如今，他又於27日被檢察官追加指控企圖滅證。對此，川普接受電台專訪時表示，即便面臨多項指控而被判刑定罪，終究不會停下參與2024年總統選舉的腳步。

拜登首用「總統撥款權」軍備援台108億　我國防部感謝

拜登首用「總統撥款權」軍備援台108億　我國防部感謝

美國6月PCE年增3.0%　放緩至2年多來低點

美國6月PCE年增3.0%　放緩至2年多來低點

球迷怨「大谷翔平好膩！」MLB不忍了

球迷怨「大谷翔平好膩！」MLB不忍了

自閉少女留紙條消失　4年後現身「報平安」

自閉少女留紙條消失　4年後現身「報平安」

關鍵字：

拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

4.6萬年前線蟲復活　產100多個後代

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

鳳梨認吸毒：我確實做過！　宣布提告

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

颱風遛狗　路上遇到的全是同品種

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面