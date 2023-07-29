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大陸 大陸焦點 特派現場

美義聯合聲明涉及台海和平　陸學者：損人不利已

▲▼美國總統拜登與義大利總理梅洛尼27日舉行雙邊會談。（圖／路透）

▲美國總統拜登與義大利總理梅洛尼27日舉行雙邊會談。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登昨28日在白宮與義大利總理梅洛尼舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明。內容指出，維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮，兩人也承諾就中國帶來的機遇與挑戰加強磋商。《環球時報》引綜合多位大陸學者，說明美義合作視野狹窄、內容有限，其行為「損人不利己」。

陸官媒《環球時報》引述《路透社》報導，羅馬和華盛頓均強調，這次訪問是再次確認兩國牢固夥伴關係的機會。在俄烏衝突問題上，雙方重申了對烏克蘭的支持，拜登稱讚義大利對烏克蘭在衝突中提供的有力支持。

報導稱，加強經貿合作是本次會晤主要議題之一， 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等經濟事務官員參加了會晤。在雙方發表的聯合聲明指出，兩國將繼續向烏克蘭提供各種援助；美國歡迎義大利增加在印太地區的存在；雙方也強調維護台海和平與穩定的至關重要性，還承諾就中國帶來的機遇和挑戰加強雙邊和多邊磋商。

針對美義雙方涉台海聲明，《環球時報》綜合多位大陸學者觀點，美義之間發展雙邊關係本無可厚非，非要扯上中國，說明雙方合作視野狹窄，合作內容有限，其行為「損人不利己」。

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）

報導也指出，外界傳出有關美國政府遊說義大利退出中國主導「一帶一路」以及意大利不再續簽相關合作文件的聲音。對此，中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅分析，梅洛尼領導的義大利兄弟黨是親美政黨，拿「一帶一路」作為自身國內政治鬥爭的需要，又不想得罪中國，形成一種妥協，先找美國商量。「事實上，美國在此事上挾持了義大利。」

王義桅提醒，隨著英國「脫歐」和烏克蘭危機不斷升級，義大利的地位正在上升，這給加強中意文明對話留下了很大空間，「我們也要警惕過激反應，落入美國的陷阱」。

中國現代國際關係研究院歐洲所執行所長陳暘認為，美國同意與意大利談經濟合作，是因為義大利加入「一帶一路」倡議，所以其目的並不單純，是對中國地緣經濟圍堵的重要一步。

陳暘說，「美國擺出一副要給義大利補償的姿態，至於是否真的會給後者經濟帶來好處，那並不是美國所關心的。」

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