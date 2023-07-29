「88會館」地下匯兌案　主嫌郭哲敏泰國落網…調查局證實

▲郭哲敏。（圖／翻攝調查局）

文／中央社

「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌案，新北地檢署對潛逃海外的郭哲敏發布通緝，郭哲敏日前於泰國落網。調查局指出，預計下週由泰國、台灣執法人員進行移交。

檢警調查，郭哲敏於民國107年創立軟體科技公司經營線上博弈，藉此賺入大量資金，並指示大帳房杜韋蓁等集團成員進行地下匯兌，透過數間人頭公司作為掩護，經手匯兌金額達新台幣27億多元，並從中賺取至少1億元匯差。 檢警追查，郭哲敏於109年與前天道盟角頭、第三方支付業者林秉文合作，涉嫌透過林秉文公司所開發的遊戲軟體點數，作為詐團收款及洗錢工具。

新北地檢署今年2月依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴郭哲敏等人，案件正在新北地方法院審理中。郭哲敏於案發前潛逃出境，遭檢方通緝。 調查局表示，持續掌握郭哲敏行蹤，由於郭哲敏不停地在東南亞各國轉換停留，搜捕不易，經台灣、泰國司法單位、移民單位密切協調。

據悉，日前在泰國逮捕郭哲敏，仍在進行移交程序協商，預計下週解送新北地檢署歸案。 另一方面，有關郭哲敏的「88會館」另衍生出的檢警風紀案件，台北地檢署、新北地檢署分別簽分「他」字案調查中，積極釐清此部分是否涉及貪瀆不法。