郭台銘對藍營造成毀滅性破壞　黃揚明：曖昧態度讓侯友宜委屈

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委參選人林金結因與鴻海集團創辦人郭台銘同台，並在活動現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，被新北市黨部考紀會認定違反黨規，給予嚴厲口頭警告。對此，資深媒體人黃揚明28日透過臉書直言，郭台銘還沒宣布參選，已經對國民黨造成具毀滅性的破壞效應，只要他一天不正式宣布參選，曖昧態度就會讓國民黨總統參選人侯友宜委屈。

黃揚明表示，郭台銘還沒宣布參選，已經對國民黨造成具毀滅性的破壞效應。林金結的案例非常有代表性，4年前，他被國民黨提名參選鴻海總部所在地的新北市第十選區立委，即使他出身與郭交好的前立委盧嘉辰辦公室，但面對郭台銘的「復仇」，派出「郭家軍」李縉穎以無黨籍投入該選區，拿下3萬8萬多票，導致即使非綠陣營合計有11萬票以上實力，但林金結仍以約1萬9千票左右的差距落敗給得票9萬多票的吳琪銘，當時他是受害者無誤。

因此，黃揚明指出，現在的林金結堪稱「一朝被郭咬，四年怕阿銘」，這次和郭台銘保持良好互動，為的就是祈求即使郭獨立參選，也別再發生在鴻海總部所在地的指標選區推郭家軍參選，讓四年前的分裂落敗重蹈覆轍，而許多藍營小雞都有這樣的焦慮，關鍵當然就是母雞不夠強。

黃揚明認為，即使2024民進黨要在國會過半難度比前兩屆都更高，但藍營小雞在非藍營優勢區最怕發生的就是民眾黨或郭台銘推人參選，可能至少衝擊10％左右的選票，很可能導致原本有勝算的選區選情一夕生變。

黃揚明說，郭台銘現在需要的就是藍營小雞站在他身邊，壯大他的參選正當性；而國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰現在最擔心的就是小雞站在郭身邊，這對侯友宜在國民黨內支持度極度不利，無法穩固藍營盤勢，更難擴展中間選票。於是，「老郭吸小雞、老金抓小雞」的戲碼近期陸續上演，郭台銘一天不正式宣布參選，這樣的曖昧就會不斷發生，讓侯更委屈。

「問題的癥結，其實還是侯友宜。」黃揚明強調，若侯友宜真是最強母雞或在野共主，不但郭台銘獨立參選無能為力，小雞們也不會焦慮到不斷地站在灰色地帶自行尋求在野整合的可能性。侯友宜沒有辦法強起來，就沒辦法掌控小雞的心，但金溥聰的目的是「只要小雞專心站在侯身邊，侯就會強起來」。且不論這到底會不會成為「蛋生雞還是雞生蛋」，金小刀出鞘若只對著黨內揮刀，結局會是東方不敗還是獨孤求敗，恐怕多數小雞都會認為是後者。