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建中樂旗聯隊國際獲獎今返國　校長勉勵：延續追求夢想精神

▲▼建國中學樂旗聯隊榮獲美國世界行進樂隊大賽「榮譽金獎」，今天清晨返國。（圖／建中家長後援會提供）

▲建中樂旗聯隊榮獲美國世界行進樂隊大賽「榮譽金獎」，今天清晨返國。（圖／建中樂旗家長後援會提供）

記者許敏溶／台北報導

代表台灣赴美參加2023世界行進管樂大賽（WAMSB World Championships）的建國中學樂旗聯隊，榮獲美國世界行進樂隊大賽「榮譽金獎」，今（29日）清晨返台，家長後援會更大陣仗到機場熱情迎接。建中校長莊智鈞感謝學生為台灣爭取光榮，期盼未來年輕世代延續堅忍不拔、為理想奮鬥與追求夢想精神。家長後援會則肯定學生努力與感謝教練團協助。

建中樂旗聯隊由44名建中學生及北一女中、景美女中、麗山高中等17校共70名選手組成，本月16日啟程前往美國西維吉尼亞州參與2023世界盃行進樂隊大賽，勇奪榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍殊榮，以及街道遊行比賽（Street Parade）總冠軍。

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▲建中樂旗聯隊參賽獲獎。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供）

▲▼建中樂旗聯隊參賽獲獎。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供）

▲建中樂旗聯隊參賽獲獎。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供）

建中樂旗聯隊學生，今天凌晨抵達桃園國際機場，建中校長莊智鈞與建中家長後援會，大陣仗到機場熱情迎接，除安慰學生辛苦，更高喊「建中樂旗、世界金獎，建中樂旗、凱旋歸國」等口號。

建中樂旗聯隊更在今早回校召開記者會，分享這趟驚奇旅程。莊智鈞為學生替台灣爭取光榮感到開心，希望與國人分享榮耀，也期許未來年輕世代學生，繼續加油，延續堅忍不拔、追求夢想的精神。

建中樂旗家長後援會表示，首先要肯定學生的優異傑出表現，尤其在集訓期間，學生們每天「早8到晚9」，還頂著高溫進行高強度集訓，回家後第一時間則是重覆觀看當天練習紀錄影片，再逐一調整動作，並分享到群組上該如何修正，甚至有學生在集訓期間曾骨裂受傷，但仍舊帶傷上場參與練習。

▲▼建國中學樂旗聯隊榮獲美國世界行進樂隊大賽「榮譽金獎」，今天清晨返國。（圖／建中家長後援會提供）

▲建中樂旗聯隊榮獲美國世界行進樂隊大賽「榮譽金獎」，今天清晨返國。（圖／建中樂旗家長後援會提供）

此外，建中樂旗家長後援會指出，也要感謝教練團在本場國際賽事上的指導，因為教練團比賽中扮演重要靈魂角色，除了技術指導，也兼顧學生在心態上的準備，其中帶隊總教練林義淳，也是建中樂旗大學長，以過來人經驗，從技術、經驗及選手心態準備上，都給予學生適時引導。

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