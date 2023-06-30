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通膨物價飆漲潮來襲！堅持凍漲的「超佛營養食物」底家

▲▼統一瑞穗鮮乳產品情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲鮮乳既好喝且又有營養價值，衛福部建議民眾每日都需補充2杯。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

通膨時代萬物皆漲、只有薪水不漲，讓許多民眾哭喊「生活好難」，像是先前缺蛋荒導致蛋價飆到歷史新高，近兩年來衛生紙價格次次攀升，就連想要吃得營養均衡，但肉類、水果甚至蔬菜通通漲價，伙食費高到嚇人讓荷包君快要吃不消！因此，聰明的消費者興起「高CP值飲食法」，尋找平價的營養食材，例如一直不漲價的「瑞穗鮮乳」就成為每日配餐好幫手，不光是能為成長中的孩童、工作繁忙的青壯年族群及中高齡長輩補充鈣質等營養，一家有奶人人享受，照顧到各年齡層的營養需求，相對而言的輕盈價格也讓民眾負擔變小，成為每一天重要的營養補給。

作為台灣鮮乳領導品牌的瑞穗鮮乳，不僅逆勢苦守價格底線，堅持「價格不調漲」，更是用心把關品質，管控鮮乳製程不容馬虎，從精選優質牧場乳源、嚴格生乳檢驗，到殺菌及高衛生等級的充填包裝，充分展現瑞穗鮮乳始終堅持的職人精神，連續7年榮獲Monde Selection國際評鑑大賞金獎及iTi比利時風味絕佳獎章，連米其林及國際頂尖主廚都讚賞鮮乳風味口感，擁有多項國際大獎的肯定，同時全民都喝得起的瑞穗鮮乳，難怪能讓大批民眾讚嘆「超佛！」、「只能跪了」。

▲▼統一瑞穗鮮乳產品情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲高品質的瑞穗鮮乳得到國際多項食品大獎，但仍堅持價格不調漲，被民眾大讚根本太佛心。

喝鮮乳好處多多，根據衛生福利部國健署建議，成長期學童應早晚各一杯鮮乳（240ml/杯），以滿足發育所需。還有現代人壓力大，也可以喝杯鮮乳，讓內含的鈣質和色胺酸安穩心神、放鬆心情來幫助入睡，健身一族在運動前後，因為肌肉中的蛋白質結構受損，鮮乳中的鈣質及優質蛋白質能補充能量，幫助運動後組織修復，對於全家大小、各種族群來說，鮮乳都是不可或缺的營養聖品。除了單純喝鮮乳，還想在飲用時多些變化趣味，加上喜歡的水果或是搭配茶飲都是不錯的選擇，例如香蕉加鮮乳的超營養組合，又香又甜喝了心情超好；天氣熱的時候就想來杯冰奶茶，只要在冰紅茶中加入適量的瑞穗鮮乳就完成了，想喝熱的鮮奶茶則用茶包泡開加進瑞穗鮮乳，簡單輕鬆就完成美味享受。

▲▼統一瑞穗鮮乳產品情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲香蕉牛奶只需將290ml瑞穗鮮乳加上1根剝皮切片後的香蕉，放入果汁機攪打即完成。

▲▼統一瑞穗鮮乳產品情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲鮮奶紅茶不論是喝冰的或熱的，只要將瑞穗鮮乳和紅茶兩個主角，各別以自己喜歡的分量調和就搞定了。

懂得生活的民眾不只顧健康，更要顧荷包！連續7年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎與iTi比利時風味絕佳獎章肯定的瑞穗鮮乳，除了提供民眾世界級的高品質，現在更要讓人用更經濟實惠的價格享用金獎鮮奶。即日起至7月25日止，瑞穗鮮乳於全台7-ELEVEN推出限時促銷活動，凡購買瑞穗鮮乳（全脂/低脂）1858ml，即贈OPEN POINT點數13點；瑞穗鮮乳（全脂/低脂）930mL，即贈OPEN POINT點數8點，不只幫民眾省錢還能賺點數，好康可不是光看就有，快快走進便利超商拿在手裡帶回家最實際。

▲▼統一瑞穗鮮乳產品情境拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲即日起至7月25日止，瑞穗鮮乳於全台7-ELEVEN推出限時促銷活動，購買即贈OPEN POINT點數。

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