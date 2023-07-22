女高中生PO內衣照被退學　拍寫真出道！泳裝照竟「撞臉職棒球星」

▲Chiimaki的寫真已發行。（圖／翻攝自ちーまきIG）



記者施怡妏／綜合報導

活躍IG、抖音及推特的網紅ちーまき（Chiimaki），是一名17歲的高中生，今年2月發文透露，因PO出內衣業配照，被學校開除退學，引起熱議成為話題人物，擁有甜美外型，性感身材的她，決定出道當寫真偶像，沒想到網友看完Chiimaki的性感美照，發現居然撞臉中職統一獅的球星，笑翻許多人。

Chiimaki身穿白色蕾絲內衣自拍，PO文為品牌宣傳，被學校以「禁止打工」為由開除，最後備受到退學處分。炎上事件過了半年，Chiimaki決定出道拍寫真，她為知名雜誌《週刊Playboy》首度拍寫真，身穿綠色比基尼、深V連身泳裝等多種款式，露出傲人雙峰曲線，被日本網友公認「純天然」。

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▲有網友貼出林靖凱的照片。（圖／翻攝自PTT）



有網友將一系列美照PO在PTT的表特版（Beauty），貼文底下不少人誇讚Chiimaki的好身材，「謝謝學校的多管閒事」、「本斥但大」、「直接出來自創品牌（或聯名款），變女企業家」、「天然的尚好」、「高中生這身材，真的厲害」、「這個超優，追蹤很久了」、「退學根本是逼人出道」。

有趣的是，有網友發現，Chiimaki居然撞臉中華職棒統一獅球星林靖凱，並在留言區貼上林靖凱的照片，引起網友爆笑討論，「根本就凱凱呀」、「到底誰說像村長的啦！回不去了」、「邀請來開球？」「林靖凱相似度90%+」、「我也想到凱開」、「真的像林靖凱，越看越像」。

▼Chiimaki身材火辣。（圖／翻攝自Chiimaki推特）

