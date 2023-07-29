花蓮圖書總館動土！舊館歷經40年原址重建　預計2026年底完工

▲動土典禮由花蓮縣長徐榛蔚主持，眾多貴賓到場共同祈福工程順利圓滿平安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局爭取中央經費挹注新建花蓮縣圖書總館，並於28日舉行「圖書館統包工程」動土典禮，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，眾多貴賓到場參加，共同祈福工程順利圓滿平安完成。自8月至10月完成舊圖書館拆除後，於原址展開新建工程，並以嶄新風貌為民眾服務。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府一直以來協助十三鄉鎮市圖書館軟硬體設施設備的提升，讓社區全人都可以應用圖書館的資源。縣府也將與文化局打造一座舒適並能吸引人進入選本好書的圖書館，提供縣民更豐富優質的閱讀體驗，帶來嶄新且熱絡的閱讀風貌，感謝文化局的努力、圖資委員的建議、建築師團隊的規劃，加上大家共同的夢想，到發包動土施工，新圖書總館預計於2026年底完工，歡迎踴躍走進圖書館，鼓勵大家閱讀吸收知識，期待與大家一同在新館享受閱讀，徜徉於知識書海饗宴。

花蓮縣文化局圖書館40年來坐落於文化局園區，倚靠美崙山，臨太平洋，眺山臨海擁有獨特景致，與石雕博物館、美術館、演藝堂連結形成在地藝文文化風景。圖書館自民國71年竣工以來，歷年陪伴縣民，承載著眾多在地記憶，然而隨時光流逝，館舍逐漸老化，結構安全已有疑慮，使用機能無法符合當代需求，為提供縣民更高品質的閱讀與文化環境，在教育部「建立縣市圖書館中心計畫」及花東地區永續發展基金「綜合發展實施方案」經費共同挹注下啟動花蓮縣文化局新建圖書館計畫。

▲徐榛蔚鼓勵大家閱讀吸收知識，期待與大家一同在新館享受閱讀，徜徉於知識書海。

新建圖書館於2022年10月12日於完成統包工程發包，由統包團隊巨全營造股份有限公司、仲觀聯合建築師事務所及專案管理暨監造團隊梁貞誠建築師事務所、葉山銘建築師事務所，經歷規劃、基本設計、細部設計等重要階段，並以花蓮縣圖書總館規模規劃，樓地板面積約13,000平方公尺，規劃為地下1層、地上4層。地下1樓為停車場、機房及嬰幼兒閱讀區，2至4樓為開架閱覽區，此外1樓規劃多功能大廳、雜誌報紙區、樂齡區，2樓有多媒體視聽區、電腦網路區、青少年閱讀區、討論區、會議室等，3樓有自修室、多功能展演中心（黑盒子劇場）等，同時將引進新資訊設備提供更多元便利流暢之服務。