　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

▲楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

▲楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府工務局13日表示，「楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程」已完工，本月7日取得使用執照後，將點交予體育局。楊梅體育園區涵蓋休閒健身、競技、產業與文化等，是一座多功能運動中心，提供桃園市民優質的運動、學習、休憩與活動場所。

工務局表示，該案基地位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，主要興建1棟地下1層及地上4層之跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4,343坪，1樓規劃入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、服務台、商店空間等。

▲楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

2至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室等，並將地下室及戶外部分空間規劃約99輛汽車及65輛機車停放空間，工程經費約6.56億元，其中由教育部體育署補助4.32億元、市府編列2.24億元。

▲楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

建案以消光金屬板包覆鋼構建築，設計利用現代幾何塊堆疊出空間感，水平及垂直的韻律分割，使建築物量體柔化；建築外牆色彩以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰、綠建築等設計，提升外觀視覺精緻度及質感，戶外停車空間與地下停車場動線，有效分流人車，並加強植栽景觀與綠化，藉此達到調節氣候、淨化空氣、涵養水源及遮蔽等功效，展現兼具美感及實用的多元功效。

ET快訊
烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事

桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU　招手福岡及日本遊客來桃旅行

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

中央大學與昇貿科技成立聯合研究中心　搶攻ESG綠色商機　

企業協力認養城隍廟候車亭　謝國樑：品牌聯名打造城市新意象

比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地　分享人才育成經驗

管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

謝國樑會面AIT處長孫曉雅　分享基隆城市發展願景

克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事

桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU　招手福岡及日本遊客來桃旅行

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

中央大學與昇貿科技成立聯合研究中心　搶攻ESG綠色商機　

企業協力認養城隍廟候車亭　謝國樑：品牌聯名打造城市新意象

比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地　分享人才育成經驗

管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

謝國樑會面AIT處長孫曉雅　分享基隆城市發展願景

克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

媽媽把電風扇讓給孩子吹「自己活活熱死」　爸自責：她平時不怕熱

北約公報「歷來最強硬」15次點名槓中國　中方怒反擊：引發新冷戰

焦慮難解恐是「甲基化」反應失衡！　醫：補充3類食物助改善

沒有買到AI飆股緯創嗎？　「緯」字輩緯軟今公開申購中1張賺3.45萬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

相關新聞

花蓮大橋改建動工　耗資24億預計2026年完工

花蓮大橋改建動工　耗資24億預計2026年完工

公路總局陳文瑞局長3日於台11線花蓮大橋改建工程舉行動土祈福典禮，參加觀禮人員有花蓮縣徐榛蔚縣長、傅崐萁立法委員、鄭天財立法委員、縣議員、地方各鄉鎮長、各鄉鎮代表及地方受邀民眾等，另特別邀請一、二代橋歷任段長、主任及郭素英耆老共同見證時代風華及建設展望，場面洋溢期待及歡樂氣氛。

環評通過！國3增八德交流道　拚119年完工

環評通過！國3增八德交流道　拚119年完工

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

地震後成危橋　花蓮玉里大橋改建4年後完工

地震後成危橋　花蓮玉里大橋改建4年後完工

關鍵字：

楊梅跆拳道運動場館完工

讀者迴響

最夯影音

更多
日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面