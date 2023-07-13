好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

▲楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府工務局13日表示，「楊梅體育園區興建計畫-跆拳道暨運動場館新建工程」已完工，本月7日取得使用執照後，將點交予體育局。楊梅體育園區涵蓋休閒健身、競技、產業與文化等，是一座多功能運動中心，提供桃園市民優質的運動、學習、休憩與活動場所。

工務局表示，該案基地位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，主要興建1棟地下1層及地上4層之跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4,343坪，1樓規劃入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、服務台、商店空間等。

2至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室等，並將地下室及戶外部分空間規劃約99輛汽車及65輛機車停放空間，工程經費約6.56億元，其中由教育部體育署補助4.32億元、市府編列2.24億元。

建案以消光金屬板包覆鋼構建築，設計利用現代幾何塊堆疊出空間感，水平及垂直的韻律分割，使建築物量體柔化；建築外牆色彩以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰、綠建築等設計，提升外觀視覺精緻度及質感，戶外停車空間與地下停車場動線，有效分流人車，並加強植栽景觀與綠化，藉此達到調節氣候、淨化空氣、涵養水源及遮蔽等功效，展現兼具美感及實用的多元功效。