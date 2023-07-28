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三星Galaxy Watch6系列在台上市　電池變更大、睡眠監測再升級

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星Galaxy Watch6系列正式上市。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

三星宣佈Galaxy Watch6、Watch6 Classic 系列正式在台上市，全新Galaxy Watch6系列兼具亮眼外形與強悍效能，為消費者打造集健康監測、運動追蹤與生活助理於一體的絕佳「星」體驗。

Galaxy Watch6 系列主打睡眠管理升級，提供全天候睡眠監測和個人化睡眠指導，讓使用者培養良好的睡眠習慣。同時，它也是適合戶外運動愛好者的理想選擇，提供心率區間指南和多達95種運動偵測，幫助使用者達成運動目標。

Galaxy Watch6 系列外觀時尚耐用，配備藍寶石玻璃鏡面和多重防護，並有不同錶帶選擇，展現個人品味和生活態度。其強大的處理器，以及增加的電池容量提供高效流暢的使用體驗，確保全天不斷電。

三星致力於打造完整的Galaxy生態圈，Galaxy Watch6 系列可以與Galaxy手機輕鬆串聯，實現便捷的智慧生活體驗。不僅可以在腕間回覆手機訊息，還能遙控手機相機捕捉美好時刻。

Galaxy Watch6系列預計於8月4日至8月13日於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，8月18日正式上市。Galaxy Watch6共推出藍牙與LTE兩種版本，各有40mm及44mm兩款尺寸選擇。40mm推出「曜石灰」、「迷霧金」兩色，44mm則有「曜石灰」、「辰曜銀」兩款顏色。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星Galaxy Watch6系列錶帶。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 使用者可以根據喜好更換錶帶。（圖／記者樓菀玲攝）

 
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