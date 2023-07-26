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手機熱銷排行出爐！安卓4萬元旗艦機種也上榜

▲旗艦機Galaxy S23 Ultra銷量上升，帶動整體銷售額一同成長。（圖／傑昇通信）

▲旗艦機Galaxy S23 Ultra銷量上升，帶動整體銷售額一同成長。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

根據市調機構最新調查公布2023年6月台灣智慧手機市場的銷售市占數據顯示，本月台灣手機市場總共售出34.5萬台，相較於5月的38.6萬台下跌11％。傑昇通信表示，以蘋果而言，整體銷售量因iPhone 15系列新機發表前影響，較上月減少17%，是五大品牌中銷量下滑最多的品牌。其中三星的旗艦S23 Ultra雖然售價高達4萬元，但由於規格優異，因此也登上榜單。

本月除了iPhone 14（128GB）仍坐穩冠軍寶座，銷量還小漲1%，其他兩款主流規格iPhone 14 Pro（256GB）及iPhone 14 Pro Max（256GB），則因新機調漲的傳聞及Pro以上旗艦機的軟硬體升級，果粉想先觀望是否值得入手，使單機銷量分別下降19%及13%。

▲2023年度6月台灣手機銷售量占比排名。（圖／傑昇通信）

▲2023年度6月台灣手機銷售量占比排名。（圖／傑昇通信）

儘管蘋果（31%）的市占率仍佔前五大手機品牌之冠，而緊隨其後的三星（30.7%）僅微差0.3個百分點，而排名第三至第五名的品牌則依序是OPPO（11.3%）、Redmi（7.4%）及vivo（6.1%）。傑昇通信表示，台灣手機市場的銷售量從6月份開始受到果粉觀望iPhone 15系列的影響，導致購機意願稍微下降，五大品牌的銷售量平均下滑一成左右。

排名第二名的三星6月市佔30.7%，與蘋果相差僅0.3個百分點，傑昇通信認為，受惠蘋果銷量下滑，本月三星反而表現強勢，不僅親民的A系列Galaxy A54（8GB/256GB）及A14（4GB/64GB）奪得冠亞軍，平均有2%左右的成長；第三名熱賣的安卓旗艦S23 Ultra（12GB/256GB），不僅相機模組平整化、硬體規格也大幅升級，加上通路降幅達25%，單機銷量因此較上月大幅提升17%，帶動整體品牌銷售額逆勢成長2%，成為五大品牌中唯一銷售額正成長的品牌。

6月市占率11.3%排名第3的OPPO，本月適逢新機Reno 10系列發佈前夕，因此銷售量與銷售額也稍微受到影響，衰退8%以上，熱銷前三名機型則以入門機型A57及A78兩規格容量，且以本月新進榜的A78（8GB/128GB）單機銷量激增12%最多；傑昇通信分析，若出現必要性換機需求，像A78這樣在千元價格帶上，實用性高、價格親民的5G手機，兩規格容量通路價差一千，8GB+128GB規格就容易被使用者青睞。

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