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三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相　耐用度提升25%操作更靈活

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

三星（Samsung）在今日稍早之前正式公開了自家新款摺疊旗艦 Galaxy Z Fold5，Galaxy Z Fold5 搭載更強悍的硬體規格、輕薄耐用的外型，結合靈活多變的多工應用及優異瀏覽體驗，展現強大生產力。

Galaxy Z Fold5 搭載新一代高通 Sapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 處理器，支援全新光線追蹤技術，大幅提升用户遊戲體驗透過光線追蹤技術，讓遊戲中的角色能夠實地與場景中的光線互動，提供臨場感十足的遊戲視覺體驗和沉浸感。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5 在本日亮相。（圖／記者樓菀玲攝）

手機本身具備 4,400 mAh 電力續航，支援 IPX8 防水等級認證，共推出 ROM12GB＋ROM 256GB/512GB /1TB 版本，機身主打輕量化，重量較前代 263g 減至 253g，機身構採用更堅固的 Flex 轉軸，摺疊時厚度較前代減少 2.4mm，展開時更加輕薄，收折時更平整。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5 收折時狀態。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5 展開全貌。（圖／記者樓菀玲攝）

外側機身採用康寧 Gorilla Glass Victus 2 材質，機身邊框與轉軸外蓋結合航空級 Armor 鋁合金提高耐用度，內業螢幕可折式玻璃較前代耐用度提升 25%，加上全新背側阻尼設計減震。Z Fold5 封面螢幕使用 6.2 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕、內螢幕為 7.6 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，內頁螢幕在高亮度模式下，亮度較前代 1,000 尼特升級至 1,200 尼特，峰值亮度提升達 1,750 尼特，在豔陽下瀏覽更清晰。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 現場展示手機保護殼。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5 確定有三色系，白、藍、黑三款。（圖／記者樓菀玲攝）

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