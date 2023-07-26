外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

▲三星推出全新Galaxy Z Flip5、Fold5系列。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星在今日發布會中宣布全新的摺疊系列手機，Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold 5，集合輕巧與商業用途，滿足不同需求，三星也表示，摺疊機已經歷經五代進化，有各式各樣的進化，而此次推出的兩款新機，在外觀設計與性能上都有顯著提升。

Galaxy Z Flip5

首先是「Galaxy Z Flip5」，主打「三個輕鬆」，包含輕鬆入袋、輕鬆使用封面螢幕、輕鬆自拍。首先旗艦機外型「必須好看」，封面螢幕為3.4吋，加上厚度更薄6.9mm，合起來的時候看起來更加完整，質感上更加提升。

而三星也了解，用戶都希望能擁有客製化體驗，封面螢幕透過全新UI打造專屬介面，查詢行事曆、看訊息、提醒事項，且可以開啟完整鍵盤、回復貼圖。查詢天氣、鬧鐘、碼錶等都可以透過封面螢幕使用，第三方App也能使用，Google深度合作，包含地圖、錢包等等都可以直接使用。

▲Galaxy Z Flip5。（圖／記者陳俐穎攝）

封面螢幕變大了之後，也給了用戶更多可能性，目前三星規劃，將有優化過的App放在封面螢幕上，幾乎包含了所有長用功能，除此之外的App可以透過Goodluck插鍵使用。

此外也能進行亮度、音量等控制、此外也能從下往上滑打開會員卡、信用卡等證件，十分方便，也能使用兩指縮小放大，進行應用程式瀏覽。

在鏡頭上，推出FlexCam自拍，可進行自拍與多人合照，在AI時代裡，也將AI放入拍照功能，強化整個圖像功能運算，只要按下快門，自動連續拍攝多張照片，透過AI方式選出最佳影像，也能優化頭髮、膚質、也能強化細節的表現。

▲Galaxy Z Flip5。（圖／記者陳俐穎攝）

此次的機身顏色也採取自然風，推出全新的薰衣草紫與薄荷綠，加上黑白雙色，總共四種顏色可選。

Galaxy Z Fold 5

此外，許多商務人士都喜歡的Galaxy Z Fold 5也出現了嶄新的功能，包含手勢部分新增了3指與4指的指令要求，可以迅速的打開所有應用程式、返回首頁等等。

▲Galaxy Z Fold5。（圖／記者陳俐穎攝）

除了工作用途、觀看影片，許多用戶也會使用Galaxy Z Fold 5玩遊戲，較前一代比較起來，CPU、GPU都有顯著提升，也進行強力散熱處理，讓遊戲體驗更加順暢。

此次全新的輕鬆多工功能，可以列出最近使用的四款App，快速切換，彈出視窗可以挪移，讓觀看重要訊息不會擋住視線，雙手輕鬆拖放，透過兩隻手指快速將網頁上的照片複製到三星Note上面。

相機規格主鏡頭為1200萬超廣角相機、超廣角鏡頭5000萬OIS鏡頭、遠距則為1000萬像素OIS鏡頭。

▲Galaxy Z Fold5摺疊變得更薄。（圖／記者陳俐穎攝）

此次一樣支援Spen，把Spen體積縮小56%，可以很服貼的放入背蓋，更加方便使用。並與GoodNote深入合作，可以編輯同一份文件進行協作，本次的轉軸，搭載雙軌轉軸模組，對整個螢幕支撐力更強，保護力也更強，外觀上面，搭載鋁合金機身，且具備IPX8防水，