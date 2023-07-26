　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

（1900前勿用）▲Galaxy Z Flip5、Fold5。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星推出全新Galaxy Z Flip5、Fold5系列。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星在今日發布會中宣布全新的摺疊系列手機，Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold 5，集合輕巧與商業用途，滿足不同需求，三星也表示，摺疊機已經歷經五代進化，有各式各樣的進化，而此次推出的兩款新機，在外觀設計與性能上都有顯著提升。

Galaxy Z Flip5

首先是「Galaxy Z Flip5」，主打「三個輕鬆」，包含輕鬆入袋、輕鬆使用封面螢幕、輕鬆自拍。首先旗艦機外型「必須好看」，封面螢幕為3.4吋，加上厚度更薄6.9mm，合起來的時候看起來更加完整，質感上更加提升。

而三星也了解，用戶都希望能擁有客製化體驗，封面螢幕透過全新UI打造專屬介面，查詢行事曆、看訊息、提醒事項，且可以開啟完整鍵盤、回復貼圖。查詢天氣、鬧鐘、碼錶等都可以透過封面螢幕使用，第三方App也能使用，Google深度合作，包含地圖、錢包等等都可以直接使用。

（1900前勿用）▲Galaxy Z Flip5、Fold5。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Galaxy Z Flip5。（圖／記者陳俐穎攝）

封面螢幕變大了之後，也給了用戶更多可能性，目前三星規劃，將有優化過的App放在封面螢幕上，幾乎包含了所有長用功能，除此之外的App可以透過Goodluck插鍵使用。

此外也能進行亮度、音量等控制、此外也能從下往上滑打開會員卡、信用卡等證件，十分方便，也能使用兩指縮小放大，進行應用程式瀏覽。

在鏡頭上，推出FlexCam自拍，可進行自拍與多人合照，在AI時代裡，也將AI放入拍照功能，強化整個圖像功能運算，只要按下快門，自動連續拍攝多張照片，透過AI方式選出最佳影像，也能優化頭髮、膚質、也能強化細節的表現。

（1900前勿用）▲Galaxy Z Flip5、Fold5。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Galaxy Z Flip5。（圖／記者陳俐穎攝）

此次的機身顏色也採取自然風，推出全新的薰衣草紫與薄荷綠，加上黑白雙色，總共四種顏色可選。

Galaxy Z Fold 5

此外，許多商務人士都喜歡的Galaxy Z Fold 5也出現了嶄新的功能，包含手勢部分新增了3指與4指的指令要求，可以迅速的打開所有應用程式、返回首頁等等。

（1900前勿用）▲Galaxy Z Flip5、Fold5。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Galaxy Z Fold5。（圖／記者陳俐穎攝）

除了工作用途、觀看影片，許多用戶也會使用Galaxy Z Fold 5玩遊戲，較前一代比較起來，CPU、GPU都有顯著提升，也進行強力散熱處理，讓遊戲體驗更加順暢。

此次全新的輕鬆多工功能，可以列出最近使用的四款App，快速切換，彈出視窗可以挪移，讓觀看重要訊息不會擋住視線，雙手輕鬆拖放，透過兩隻手指快速將網頁上的照片複製到三星Note上面。

相機規格主鏡頭為1200萬超廣角相機、超廣角鏡頭5000萬OIS鏡頭、遠距則為1000萬像素OIS鏡頭。

（1900前勿用）▲Galaxy Z Flip5、Fold5。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Galaxy Z Fold5摺疊變得更薄。（圖／記者陳俐穎攝）

此次一樣支援Spen，把Spen體積縮小56%，可以很服貼的放入背蓋，更加方便使用。並與GoodNote深入合作，可以編輯同一份文件進行協作，本次的轉軸，搭載雙軌轉軸模組，對整個螢幕支撐力更強，保護力也更強，外觀上面，搭載鋁合金機身，且具備IPX8防水，

ET快訊
Live／杜蘇芮慢慢蛇行！暴風圈觸陸5小時　氣象局最新說明
徐巧芯吃堅果遭出征！網力挺「加油」　她喊：再買100包
小鬼黃鴻升猝逝近3年！潮牌推立體悠遊卡　「驚人巧合」曝光
全台停班停課一覽！7縣市明放颱風假　15縣市正常上班課
遭福原愛斷聯1年！　江宏傑火大飛日本「開國際記者會」討公道
杜蘇芮強襲「溪水暴漲」2男女露營受困
彈藥庫爆炸「斷手洪姓士官」醒了　右手寫字問同袍感動眾人

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相　耐用度提升25%操作更靈活

iOS 16.6該更新嗎？續航力實測結果出爐　兩款舊iPhone下滑

颱風遠離「斷裂電線」　台電曝兩招快速通報

iPhone 17將實現「無邊框」？外媒曝蘋果要求三星、LG著手開發

手機熱銷排行出爐！安卓4萬元旗艦機種也上榜

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

各方案全漲！Spotify宣布全球超過50國訂閱漲價

電競女神解婕翎開箱夢想新歡！極致沉浸式影音體驗讓她直呼好不想出門：遇到「它」真好

iOS 16.6更新出爐　恐為三款舊iPhone「最後更新」

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

孫子假裝打噴嚏整阿嬤　她生氣反拿水管噴回去

戰爭機器」早被冒充！《秘密入侵》狂反轉　尼克福瑞還能信誰？結局「全面揭密」

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相　耐用度提升25%操作更靈活

iOS 16.6該更新嗎？續航力實測結果出爐　兩款舊iPhone下滑

颱風遠離「斷裂電線」　台電曝兩招快速通報

iPhone 17將實現「無邊框」？外媒曝蘋果要求三星、LG著手開發

手機熱銷排行出爐！安卓4萬元旗艦機種也上榜

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

各方案全漲！Spotify宣布全球超過50國訂閱漲價

電競女神解婕翎開箱夢想新歡！極致沉浸式影音體驗讓她直呼好不想出門：遇到「它」真好

iOS 16.6更新出爐　恐為三款舊iPhone「最後更新」

女嬰吸毒煙霧猝逝　刺青師媽罵司法「恐龍」戰網友：見鬼了

詹惟中揭白飯之亂影響大　問「還有飯嗎」竟嚇壞老闆娘

徐巧芯吃堅果遭出征！網力挺喊「加油」　諷民進黨是高端代言人

看重台青就業！宋濤現身蘇州招聘會　與台生互動「好地方，留下來」

Live／杜蘇芮慢慢蛇行！暴風圈觸陸5小時　壟罩南台灣

AI瘋狂行情！財富重分配降臨　三大類股拚翻倍賺

「5歲兒鬧店」台中醫師娘認錯了　公審店家拖累老公工作停擺

駐台人士評賴清德「四大支柱」有瑕疵　賴陣營跳腳：刻意抹黑

全台停班停課一覽！7縣市放颱風假　15縣市正常上班課

快訊／「台灣蝶王」王冠閎世錦賽決賽登場　以第8作收

英國舉辦蝸牛賽跑錦標賽　4歲訓練師奪冠獲1盆生菜

3C家電熱門新聞

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

手機熱銷排行出爐！安卓4萬元旗艦機種也上榜

iOS 16.6該更新嗎？續航力實測結果出爐　兩款舊iPhone下滑

iPhone 17將實現「無邊框」？外媒曝蘋果要求三星、LG著手開發

他用「488吃到飽」客服不給續約！內行曝2招成功

iOS 16.6更新出爐　恐為三款舊iPhone「最後更新」

漫遊新方案快閃破盤價抽免費漫遊

外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

iPhone 15系列將如期上市　Pro以上機型1關鍵要搶購

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相

iPhone 15模型機曝光！邊框「史上最窄」　售價超越去年

電競女神解婕翎家中新成員曝光！

颱風遠離「斷裂電線」　台電曝兩招快速通報

4G499元合約到期方案怎麼選？三大電信資費方案大盤點

更多熱門

相關新聞

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相

三星（Samsung）在今日稍早之前正式公開了自家新款摺疊旗艦 Galaxy Z Fold5，Galaxy Z Fold5 搭載更強悍的硬體規格、輕薄耐用的外型，結合靈活多變的多工應用及優異瀏覽體驗，展現強大生產力。

手機熱銷排行出爐！安卓4萬元旗艦機種也上榜

手機熱銷排行出爐！安卓4萬元旗艦機種也上榜

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

三星預告新款摺疊機更輕薄

三星預告新款摺疊機更輕薄

台積電死敵三星虧慘！　韓國券商估今年恐虧2448億元

台積電死敵三星虧慘！　韓國券商估今年恐虧2448億元

關鍵字：

三星Z Flip5Z Fold5

讀者迴響

熱門新聞

全台停班停課一覽！北北基桃都宣布了

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

颱風假懶人包！台南高雄明天停班停課

快訊／7-11開出4張千萬發票！

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面